El ‘caso Negreira’ sigue dando que hablar y el FC Barcelona se mantiene al tanto de todas las posibles consecuencias que podrían afectarlo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, este jueves por la mañana, una noticia sorprendió al mundo blaugrana, luego de dos inspectores de la UEFA llegaron a la conclusión de que el cuadro culé deberá ser sancionado con un año fuera de la Champions League, según informó el diario ABC. Ojo, esto se darían luego de recopilar toda la información relacionada a esta investigación en contra del elenco de la Ciudad Condal.

Jean Samuel Leuba y Mirjam Koller, mienbros del Departamento de Ética y Disciplina del máximo ente del fútbol europeo, determinaron que han encontrado indicios de actividad sospechosa que presuntamente habría organizado o influido en el resultado de partidos que disputó el Barça, según cuenta el popular rotativo.

Eso sí, hasta el momento, no existe una decisión final sobre si el FC Barcelona será castigado o no. No obstante, se planean tres escenarios en base a esta investigación: que no exista sanción y los culés puedan participar en la próxima edición de la Champions, que se produzca una suspensión temporada o no que no se realice ninguna acción contra el club catalán hasta que se resuelva el procedimiento penal abierto.

Por lo pronto, EFE señaló que, luego de la investigación, los inspectores de la UEFA, sabedora de la existencia de un expediente sobre el ‘caso Negreira’, enviaron un cuestionario con unas setenta preguntas que deberá responder la directiva del cuadro blaugrana. Los culés solo tendrán tiempo para responder hasta la semana que viene, la misma en la que se tomará la decisión.

¿Qué es el ‘Caso Negreira’?

Según los informes, el Barcelona hizo 33 pagos a José María Enríquez Negreira por una cantidad total de 1.685.142 euros, reporta el diario ‘El Mundo’. Los documentos de los abonos fueron entregados a Hacienda entre 2016 y 2018, justo cuando Negreira ejercía de Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, según el mismo rotativo.

El medio en mención informó, además, que Negreira cobró 6.659.488 euros del Barça desde 2001, lo que implicaría la primera etapa al frente del club de Joan Laporta, quién habría aumentado los pagos al entonces vicepresidente del CTA. Según esta información, tanto Joan Gaspart, como después Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu continuaron pagando.





