En los malabares, como le llama el mismo Joan Laporta, del FC Barcelona para reducir la masa salarial, cuadrar cuentas, y poder afrontar el ‘refichaje’ de Lionel Messi, algunos jugadores fueron ya traspasados. Uno de ellos fue Junior Firpo, que luego de dos temporadas como azulgrana no logró hacerse con un puesto en el equipo. El lateral se marchó al Leeds United y desde ahí ha mandado unos ‘dardos’ contra el club culé.

“En Barcelona aprendí, porque jugué con muchos de los mejores jugadores en sus posiciones. Fue un gran aprendizaje”, aseguró en una entrevista concedida a ‘Sky Sports’.

Al mismo tiempo, el futbolista de 24 años ha señalado, y ‘disparado’ contra sus exentrenadores: “Me frustré un poco porque quería jugar más y creo que no merecía, pero no me dieron la oportunidad”.

El lateral dominicano fue traspasado a la Premier League, al equipo de Marcelo Bielsa, a cambio de 15 millones de euros. Allí intentará asentarse y superar los números que dejó en el Barcelona: 23 partidos en la primera temporada, y 18 en la segunda. En total, acumuló 21 titularidades, dos goles y tres asistencias.

“Lo daré todo. Necesito jugar y estoy hambriento de poder jugar aquí; lo daré todo en cada partido”, añadió.

Sobre Messi

Eso sí, no todas sus palabras fueron ‘recados’ contra los azulgranas. Al menos no contra sus excompañeros y en especial con Lionel Messi, para quien tuvo solo palabras de elogio.

“Es el mejor, es increíble. No solo en los partidos, también en los entrenamientos. Hace cosas que no le he visto hacer a nadie. Es el mejor jugador en la historia del fútbol”, ha comentado.

Firpo firmó un contrato por cuatro temporadas con el conjunto que dirige Bielsa. además de ello, tendrá un salario mayor comparado con el que percibía en el conjunto que preside Joan Laporta.

