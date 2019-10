¿El nuevo Ansu Fati? Karim Adeyemi, la nueva joya del Red Bull Salzburg que quiere el Barcelona

El fútbol actual parece estar destinado a las jóvenes promesas. Los grandes clubes alrededor del mundo empiezan a darle más importancia a los procesos de scouting porque saben que, entre tantos contratos millonarios de sus estrellas, no vendría nada mal un desconocido que la conozca mejor que nadie con la pelota en los pies. En su momento fue Lionel Messi cuando llegó al FC Barcelona proveniente de Rosario y en los últimos meses ha sido Ansu Fati , pero hay otro fuera de las fronteras españolas que ya empieza a llamar la atención de los dirigentes ‘azulgranas’.

Todavía no es mayor de edad (tiene 17 años), pero ya demuestra lo suficiente para que en la ‘Ciudad Condal’ estén dispuestos a pagar 8 millones de euros por él. Su nombre es Karim Adeyemi y tiene un padre nigeriano y una madre rumana, pero él es alemán. Sí, la globalización también está presente en las próximas joyas del deporte rey.

Karim Adeyemi y sus mejores jugadas en la UEFA Youth League 2019/20. (Video: Le chercheur de talents en Twitter / Foto: Getty Images)

Siendo teutón y, como la mayoría de niños que aman el fútbol, el pequeño Karim creció con una pelota a su lado, lo que le permitió ser rápidamente ojeado por un grande no solo del fútbol en Alemania, sino en todo el mundo. Antes de tener 10 años, Adeyemi ya pertenecía al Bayern Munich, pero las alegrías no duraron mucho, pues algunos problemas de indisciplina hicieron que el equipo bávaro lo aparte de sus filas.

El camino hacia el fútbol profesional no empezaba del todo bien para el muniqués; sin embargo, una segunda oportunidad en la misma ciudad no tardaría en llegar. Fue el SpVgg Unterhaching el que le abrió las puertas y no se equivocaron (marcó 20 goles en 28 partidos en las categorías inferiores), pues la inversión dio sus frutos cuando en el 2018 el Red Bull Salzburg convirtió al chico en el futbolista alemán joven más caro de la historia (pagaron 4 millones de euros).

Karim Adeyemi jugó el último Europeo sub 17. (Video: Riccardo Bianchini / Foto: Getty Images)

De selección

Aunque ahora mismo juega cedido en el FC Liefering (filial del RB) en la segunda división austriaca, Karim ya sabe lo que es codearse con la élite. La selección alemana ya lo convocó para las categorías sub 16 y sub 17: en la segunda mencionada anotó tres goles (uno a España y otros dos a Austria) en cinco partidos en el último Campeonato de la UEFA desarrollado este mismo año en Noruega.

Pero así como ya mostró su carta de presentación con su país, también hizo lo propio en la Champions League para las filiales de los equipos clasificados (UEFA Youth League). Esta temporada, compartiendo grupo con el Liverpool, Napoli y Genk, Adeyemi ya confirmó que es especial. En sus dos primeros partidos ya anotó dos goles, aunque su equipo todavía no sabe lo que es ganar (perdió 4-2 ante los ingleses y empató 1-1 frente a los belgas).

Ansu Fati marcó su debut este martes con la selección de España Sub 21 en partido ante Montenegro.

Todo ello ha conseguido que Patrick Kluivert, director formativo del FC Barcelona, esté convencido de que el alemán es una prioridad para ‘Can Barça’. Luego del éxito que están teniendo con Ansu Fati, la zurda y movilidad de la todavía estrella del RB Salzburg motivar en Cataluña. Y es que a pesar de ser un delantero, su velocidad, desparpajo y regate le permite también moverse por las bandas, además de tener la pierna izquierda como hábil, algo que no es muy común en el fútbol de élite.

Ejemplos de éxito

El proyecto deportivo que se está creando alrededor del negocio de Red Bull parece encaminado a tener mucho éxito. Sin saberse del todo qué pasará con Karim Adeyemi en el futuro, sí que se puede sacar una tendencia con respecto a casos de éxito que se han empezado a consolidar en el fútbol austriaco (y ahora alemán con el RB Leipzig).

Mané jugó en el RB Salzburg entre la 2012/13 y 2014/15. (Getty Images) Mané jugó en el RB Salzburg entre la 2012/13 y 2014/15. (Getty Images)

Sadio Mané o Naby Keita, ambos en el Liverpool actualmente, parecen ser las dos caras reconocidas, pero Dayot Upamecano, Peter Gulacsi, Valentino Lazaro y Kevin Kampl también son otros casos de éxito que pasaron por las bases de un proyecto millonario que está convencido en consolidar una idea de fútbol para los jugadores, pero también para los entrenadores.

Incluso el peruano Yordy Reyna pasó por las instalaciones del club, aunque su futuro siguió en la MLS. Hoy, con el noruego Erling Haland y el alemán por el gira esta nota, el cuadro austriaco apunta a generar mayores ingresos y seguir implantando su éxito en la formación de futbolistas destinados a marcar la pauta de los próximos años en el fútbol mundial.

