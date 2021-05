La situación de incertidumbre que vive sobre su futuro en el banquillo del FC Barcelona lo tiene a mal traer a Ronald Koeman, que tuvo que ser ingresado al hospital el miércoles, luego de la reunión que sostuvo con Joan Laporta, y en la que el presidente culé le pidió un plazo para definir su situación. El mismo mandamás del club lo confirmó a los medios de prensa de toda España.

Según la información de FOX Sports, Koeman acudió al Hospital de Barcelona este miércoles, donde los médicos le trataron por un problema de ansiedad y ya se encuentra en perfecto estado para volver a sus vacaciones con este final de temporada con los catalanes.

Laporta confirmó en rueda de prensa el percance del técnico, pero no aclaró que fuera por ansiedad.

“Tenemos respeto a Koeman por haber ganado la final de Wembley y por ser un profesional que hace su trabajo y tiene contrato en vigor. Dijimos que al final de temporada nos reuniríamos para valorar lo hecho y qué hacer de cara al futuro, porque no hay temporadas de transición. Nos hemos emplazado para vernos la próxima semana y aclarar estas cuestiones”, aclaró.

“Por el respeto que le debemos a Koeman y por estar en conversaciones con él, nos hemos emplazado en una semana, tiene contrato en vigor y no descartéis a Koeman, porque estamos hablando con él de compartir objetivos y criterios. Ronald da el perfil de lo que buscamos y la relación es muy buena. Pero necesitamos un periodo para unificar criterios”, aclaró.

Laporta no desmintió a un periodista neerlandés que, en su pregunta, aseguró que fuentes presentes en la reunión confirmaron que el presidente le comentó lo siguiente al técnico: “Tú no eres mi entrenador preferido, dame tiempo para buscar un sustituto. Si no lo encuentro, seguirás”. Y Laporta señaló que “sí” es posible continuar con Koeman tras esta charla entre ambos.

“Ronald es un entrenador que nosotros no pusimos, y necesitamos estas conversaciones para saber que compartimos lo que quiero que sea el equipo, muy competitivo. Se evalúa todo y se está haciendo con normalidad y creo que va por el buen camino. Quien primero sabrá nuestra decisión será Ronald. Pero creo que vamos aproximando muchas posturas y hay otras muchas que ya están aproximadas”, aseguró.

Eso sí, pese a ganar la Copa del Rey, el mandatario cree que hay cambios a hacer en el equipo y, en este sentido, apuntó que en breve habrá anuncios de fichajes. “No puede pasar lo que ha venido pasando en los últimos años, que se pierde y no pasa nada. Perder tendrá consecuencias, y se tendrá que mejorar la plantilla. En esto estamos trabajando muy fuerte. La semana que viene ya iremos anunciando nuevas incorporaciones para el primer equipo”, anunció sin dar nombres.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player