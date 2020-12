Le pidió explicaciones en público y el técnico de las resolvió aunque en privado. A muchos sorprendió que Miralem Pjanic salga al frente en una entrevista con un medio italiano a mostrar su extrañeza y molestia por su papel secundario en el FC Barcelona con Ronald Koeman en LaLiga, donde apenas ha sido titular en una sola oportunidad y debido a la lesión de Sergio Busquets, en la derrota ante el Atlético de Madrid.

El entrenador holandés, consciente de la inquietud de un jugador que tiene que ser más importante en la medular azulgrana, mantuvo una charla con Pjanic antes del Barça-Juventus, según cuenta ‘Mundo Deportivo’.

De acuerdo a información de dicho medio, el técnico del Barza mantuvo una charla con el centrocampista para explicarle en qué debe mejorar para su gusto.

Koeman le habría pedido a Pjanic “ajustar su estilo a lo que demanda el 4-2-3-1 y también amoldarse a la vocación del técnico holandés de jugar en campo contrario y de sacar al equipo de su propio campo a la que se pueda, tirando la presión alta y asumiendo el riesgo de dejar la espalda desprotegida”.

Así pues, el exJuventus tendrá que acoplar aún más su juego si quiere ese papel protagónico en el Camp Nou, donde curiosamente sí ha sido titular en los seis partidos en la Champions League.

Su momento en el Barza

“Es evidente al cien por cien. No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ni siquiera lo hago ahora. Ya veremos, estoy listo, me entreno bien y espero, no puedo hacer otra cosa. Es una situación muy delicada que no me conviene”, sostuvo el mediocampista en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

Miralem Pjanic aseguró no entender las decisiones de Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, quien es el principal responsable de que no sea tomado en cuenta para los encuentros de la escuadra azulgrana.

“Sí, quiero jugar más, eso es lo que quiero. Honestamente, ni siquiera entiendo el porqué de esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo dar mucho, y cuando el entrenador me ha dado la opción, siempre he respondido. Lo hice bien, hice buenos partidos. Más que eso, no sé qué puedo hacer. Estoy entrenando, estoy listo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR