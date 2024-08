Ilkay Gündogan (33 años) llegó al FC Barcelona a mediados del año pasado, con la promesa de ser un pilar en el centro del campo y marcar una época en el conjunto azulgrana. Sin embargo, en el presente mercado de fichajes de verano, el volante alemán ha decidido poner fin a su breve paso por el club catalán. En un movimiento inesperado, el exjugador del Borussia Dortrmund regresa al Manchester City, donde volverá a ponerse a las órdenes de Pep Guardiola, el entrenador con el que vivió algunos de los mejores momentos de su carrera. La operación ha quedado oficializada por todas las partes.

El anuncio de su salida ha sorprendido a muchos en Catalunya. Gündogan rápidamente se ganó el respeto y la admiración de los hinchas culés por su talento en el campo. No obstante, tras solo una temporada vistiendo de blaugrana, el alemán ha decidido cerrar este capítulo en el marco de un contexto financiero complicado para el FC Barcelona, el cual no parece no tener fin para el club.

Con la necesidad imperiosa de liberar masa salarial para inscribir a jugadores como es el caso de Dani Olmo, la institución se ha visto forzado a tomar decisiones difíciles en la plantilla. Y aunque la salida de Gündogan no era lo que la directiva y el entorno deseaban inicialmente para la presente campaña, se ha convertido en una medida necesaria para garantizar la estabilidad económica del club.





El mensaje de despedida de Gündogan: sueño cumplido





Ilkay se despidió con un mensaje cargado de emociones y gratitud. En sus palabras, el jugador dejó claro su compromiso con el club, pero también su comprensión de la difícil situación financiera que atraviesa la entidad, a cargo de Joan Laporta.

“Queridos, culés, después de un año, ha llegado el momento de decir adiós. Vine aquí para afrontar un nuevo y apasionante reto, y estaba preparado para ello. Lo he dado todo para luchar por el equipo y el club de la mejor manera posible en una temporada difícil y tenía muchas ganas de ayudar a mis compañeros en la nueva campaña”.

“Ahora me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, eso me hace sentir un poco menos triste. No obstante, ha sido una época con experiencias increíbles y altibajos, siempre quise jugar en el Barça, y estoy muy agradecido por un recuerdo y una experiencia que me llevaré toda mi vida. Os deseo lo mejor para la temporada y para el futuro. La afición se merece que este gran club vuelva a estar entre los mejores del mundo. Visca el Barça! Mis mejores deseos, Ilkay”, agregó.

Así fue la emotiva despedida de Gündogan de los hinchas del Barcelona. (Foto: AFP)

El comunicado oficial del FC Barcelona: una relación de respeto mutuo





El FC Barcelona, por su parte, ha hecho oficial la marcha de Gündogan con un comunicado en el que agradeció su compromiso y dedicación durante su estancia en el club. “El FC Barcelona y Manchester City han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador del primer equipo, Ilkay Gündogan. El Club expresa públicamente su agradecimiento a Gündogan por su compromiso y dedicación y le desea mucha suerte y logros en el futuro, tanto a nivel personal como profesional.”

La nota del club resalta la importancia de Gündogan en la temporada pasada, donde participó en 51 partidos, siendo uno de los hombres más utilizados por Xavi Hernández. Con cinco goles y catorce asistencias en total, el alemán se consolidó como una pieza clave en el esquema táctico del Barça, aunque su permanencia en el equipo finalmente no fue posible.





El Manchester City lo recibe con los brazos abiertos





El retorno de Gündogan al City no es casualidad. La relación entre el jugador y Guardiola siempre ha sido excelente, y este vínculo ha sido clave para concretar una de las operaciones más inesperadas del mercado de verano. El catalán, quien ha elogiado en múltiples ocasiones la inteligencia táctica y calidad humana del teutón, ha logrado recuperar a uno de sus futbolistas más confiables.

En la rueda de prensa de este viernes, Guardiola destacó lo que significa para él trabajar con Gündogan: “Es un placer hablar de táctica con Ilkay”, mencionó el técnico, añadiendo que lo ve en el futuro como un gran entrenador. Además, resaltó la personalidad de su nuevo dirigido al describirlo como “el vecino ideal”, destacando el carácter del futbolista que tiene en la actualidad.

Gündogan firmará un contrato hasta junio de 2025, con la opción de extenderlo por temporada adicional dependiendo de su rendimiento. Su estreno llegaría este mismo sábado 24 de agosto en el duelo ante Ipswich Town, por la segunda fecha de la Premier League.

Ilkay Gündogan, nuevo jugador del Manchester City. (Foto: Manchester City)

