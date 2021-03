Miralem Pjanic llegó al FC Barcelona en el último mercado de fichajes de verano con la ilusión de ser un indiscutible para Ronald Koeman. Las grandes actuaciones con la camiseta de la Juventus le dieron crédito para soñarlo. Sin embargo, después de varios meses en el Camp Nou, el volante bosnio prácticamente se encuentra en el ostracismo. Recibe pocos minutos del entrenador neerlandés y la situación parece haberlo cansado, aunque todavía está lejos de rendirse.

Así lo ha confesado en una entrevista para ‘Mundo Deportivo’, diario catalán a través del que ha pedido minutos de juego a Ronald Koeman. El exfutbolista de la Roma prometió que seguirá trabajando al máximo en cada entrenamiento.

“¿Qué le pediría a Koeman? Continuidad, dos o tres partidos para poder mostrar mi fútbol. Eso es lo que necesita cualquier futbolista. Pero yo voy a seguir trabajando cada entrenamiento para ganarme esa oportunidad. El mister está apostando mucho por los jóvenes de La Masía, eso es buenísimo para la entidad porque significa mantener un estilo y apostar por futbolistas que has formado, yo puedo aportar mi experiencia en partidos importantes”, dijo.

Pjanic también jugó en AS Roma antes de ir a Juventus. (Getty)

“Yo he venido al Barça para ganar la Champions League, ese es mi objetivo. Este año quiero ayudar a ganar el doblete, esa es mi mentalidad. Nunca me rindo. Si no juego, a la mañana siguiente estoy entrenando más fuerte que nunca para que los técnicos noten que yo no me rindo. No he dejado de entrenar un solo día, aunque llegué más tarde por culpa del Covid-19″, agregó.

Por otro lado, Pjanic ha confesado qué es lo que extraña de la vieja normalidad del fútbol: ver el coliseo azulgrana colmado de espectadores.

“Sin duda poder jugar con un Camp Nou lleno. He vivido esa sensación jugando contra el Barça, saltar al campo y mirar hacia arriba, es impresionante, una sensación que no se olvida. Quiero vivir lo antes posible esa fuerza que da un Camp Nou lleno animando al equipo, quiero jugar en un Camp Nou exultante: eso significará que habremos recobrado la normalidad, que la gente puede disfrutar de nuevo”, dijo el bosnio.





