La temporada 2021-22 debió ser la de la consolidación en el Barcelona para Ilaix Moriba. En la pasada campaña, el canterano azulgrana dejó grandes actuaciones ante los ojos de Ronald Koeman. Sin embargo, el futbolista y su entorno se negaron a firmar una prolongación de contrato y desde ese momento, sus días en Camp Nou son una pesadilla, tanto que el presidente Laporta quiere verlo fuera antes de fin de mes.

De acuerdo a información de ‘Don Balón’, la máxima autoridad del Barcelona se reunió en los últimos días con el círculo más cercano de Moriba para comunicarle que está dispuesto a dejarlo ir y a un menor precio. Se trata exactamente de 10 millones de euros, dinero que aliviará en algo la crítica situación financiera de los catalanes.

“Concretamente, 10 ‘kilos’ serían suficientes para llevarse a uno de los centrocampistas con más potencial de todo el panorama. Entre los pretendientes, se colocaba al Manchester United, que está en una situación muy similar con Paul Pogba, y ahora se habría sumado el Borussia Dortmund”, publica la citada fuente.

Hace unas semanas, el propio Laporta se mostró poco optimista en llegar a un acuerdo con el jugador, a quien recriminó las dificultades que está poniendo para su renovación.

“Ilaix es un jugador a quien le queda un año de contrato y que no quiere renovar de acuerdo a las condiciones que le ofrece el club. Sabe mal, pero por encima de todo está el club, y no nos puede echar este tipo de pulso. Me gustaría que el jugador y quienes lo llevan recapacitaran”, manifestó Laporta a los medios.

El máximo dirigente de la entidad azulgrana no entiende que el jugador “no valore lo que el club ha hecho por él” y dejó claro que, si no quiere aceptar las condiciones de renovación, “tendrá que buscar otras opciones”.

“No queremos jugadores formados en casa a los que les quede un año de contrato y no quieran renovar. Lo que no podemos permitir es estar promocionándole en su último año y luego que se vaya sin haber sacado ningún provecho”, resumió.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.