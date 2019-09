Messi hace sudar frío al Barça: preocupación en la directiva por su salida en junio 2020 (y gratis)

El último jueves distintos medios españoles revelaron la cláusula especial en el contrato de Lionel Messi con el FC Barcelona , que especifica que el futbolista puede decidir en cada final de temporada si sigue siendo o no jugador del club azulgrana.



Al respecto, la directiva del FC Barcelona se encuentra preocupada por lo que pueda decidir Messi a mitad del próximo año. Según Quim Domenech "hay sudores fríos" dentro de la cúpula azulgrana porque no se imaginan un Barça sin él.

En Camp Nou esperan poder seguir contando con el argentino por muchos años más. De hecho, las negociaciones para firmar un nuevo contrato, el último de Messi como 'Culé', empezarán en noviembre de este año.

"Han llamado varias veces a los Messi para decir: 'Cuando quieras, donde quieras, como quieras nos sentamos y empezamos a hablar. Diez años y los que quieras encima de la mesa'", apunta Domenech que el Barcelona le ha comunicado al entorno de Lionel.

Lionel Messi tiene contrato en el FC Barcelona hasta junio de 2021. (Getty) Lionel Messi tiene contrato en el FC Barcelona hasta junio de 2021. (Getty)

Gerard Piqué no está preocupado

El central del Barcelona, Gerard Piqué, aseguró que no le preocupa "nada" la posibilidad de que Lionel Messi pueda marcharse, tras las informaciones sobre el contrato del astro argentino con el Barcelona, que prevé su salida al final de cada temporada si así lo decidiera.



"Sabía que había la posibilidad esta, pero bueno, sabemos el compromiso que tiene Leo en todos estos años con el Barcelona y no me preocupa nada", dijo Piqué en la madrugada del viernes a la radio Cadena Ser.

