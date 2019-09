Sin Champions League: Barcelona reveló el estado de Lionel Messi tras golpe ante Villarreal

Lionel Messi asustó a todos en el Barcelona vs. Villarreal al salir lesionado a los 45 minutos de juego, en lo que fue su primer partido como titular tras regresar de una lesión en el sóleo en su primer entrenamiento de pretemporada. Todos quedaron expectantes al comunicado oficial del equipo azulgrana. Este miércoles se reveló.

S egún informó el cuadro azulgrana, ene una elongación en el aductor del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad; sin embargo, este tipo de lesiones tiene un tiempo de recuperación de 10 días, por lo que no podría estar presente el próximo 2 de octubre ante el Inter de Milán por Champions League.

" Cuando le pasa algo a Messi se para todo el mundo. Son unas pequeñas molestias en el abductor y hemos preferido no arriesgar. Vamos a ver mañana. No queríamos tomar un riesgo ahora que sale de la lesión", explicó Ernesto Valverde en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou dando luces del malestar del argentino.



Messi sabía que algo andaba mal



El programa 'El Golazo de Gol' reveló imágenes de Messi hablando con el fisioterapeuta Jordi Mesalles, quien lo atendió en el campo del Camp Nou cuando sintió la molestia. En ellas se ve a Messi diciendo: “No me puedo romper, no me puedo romper”.



Lionel era consciente que era víctima de una nueva lesión muscular. Ante el 'submarino amarillo', el '10' vivía sus primeros minutos como titular luego que sufra una lesión en su primer entrenamiento de temporada tras el regreso de sus vacaciones.



Revelan desesperada conversación de Messi con fisioterapeuta tras lesionarse. ('El Golazo de Gol')

