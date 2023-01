Luego de unos días de descanso y tras ser protagonista de distintos homenajes por ser el entrenador que llevó a la selección de Argentina a ganar la tercera Copa del Mundo de su historia, en Qatar 2022, Lionel Scaloni reapareció el lunes último en un programa de la radio española. Además de dar detalles inéditos de la conquista en Medio Oriente, el pujatense reveló que si se le presentara la oportunidad de fichar a un jugador español para su equipo, no tendría dudas: Pedri del FC Barcelona.

Scaloni apunta que elegiría al 8 de los Culers sobre Gavi. Si bien son dos grandes futbolistas, el argentino se queda con el canario. “Por cómo juega la Selección Argentina a Pedri. Gavi es muy bueno, pero si me das a elegir a uno. No se si jugaría de titular, pero sí, me lo llevo”, dijo el técnico del gigante sudamericano.

Scaloni también dio su opinión sobre sus preferencias como futbolista entre Diego Armando Maradona y Leo Messi, los dos jugadores más importantes en la historia argentina.

“Si me tengo que quedar con uno me quedo con Leo, con el que tengo algo especial. Es el mejor de la historia aunque Maradona también fue genial”, subrayó.

“Entrenar a Messi no es difícil. A nivel técnico no se le puede corregir pero sí en algunos momentos hay una presión o una manera de atacar se le explica. Para presionar, robar balones y cuando hay sangre es número uno”, apuntó.

No lo cierra las puertas a España





Preguntado por la posibilidad de si entrenaría en un futuro a España, Scaloni fue tajante. “¿Por qué no?, España me dio un montón y es mi segunda casa”.

“Cualquier argentino diría lo mismo porque nos tratan increíblemente bien. Me siento parte de este país pero España hace bien en tener entrenadores españoles. Yo si pudiera tener un pase de un jugador español para mi selección sería Pedri”, concluyó.

Una de las incógnitas que no quiso desvelar Scaloni es cómo está la negociación para su continuidad como entrenador de Argentina.

“Estoy estos días viajando para Buenos Aires, espero sentarme con el presidente y ver si llegamos al acuerdo que queremos. Tengo una buena relación, le agradezco la oportunidad y cuando vaya anunciaremos lo que tenga que ser”, comentó.





