Cuando no había acuerdo entre Bayern Munich y Manuel Neuer para una renovación, el nombre de Marc-André ter Stegen, portero del Barcelona, entró en escena. Se apuntó que si el arquero bávaro no firmaba un nuevo contrato, cambiaría de aires para llegar nuevamente a la Bundesliga.

No obstante, Neuer renovó con Bayern hasta 2023 y la opción de Marc-André ter Stegen, ahora, es 100% Barcelona. El ex '1′ del Bayer Leverkusen habló con la revista Kicker de su país y allí confirmó que no se irá del Camp Nou cuando finalice la presente temporada en el Viejo Continente.

“La verdad que no es posible que me vaya este verano. Ya han habido reuniones entre mi agente y directivos del Barcelona, pero luego vino lo del coronavirus y se ha frenado lo de la renovación. Las personas están preocupadas por sus vidas y por ello decidimos retrasarlo”, sostuvo Ter Stegen al citado medio alemán.

Ter Stegen, con futuro en Barcelona

Además, manifestó que se siente más que cómodo de estar en tierras españolas. “Estoy bien en la ciudad y mi familia siente lo mismo”, añadió el internacional con la Selección de Alemania.

También, remarcó lo que será la vuelta a la ‘normalidad’ en lo que respecta al reinicio de LaLiga Santander. Barcelona, con Marc-André ter Stegen titular, jugará el 13 de junio frente al Mallorca.

“Veo que estamos bien físicamente y nos enfocamos en los partidos que restan. Pese al primer lugar en el que estamos, el Madrid no nos va a dar nada. El fútbol que se viene será, por supuesto, diferente”, añadió.

