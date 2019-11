Pese a que el diario Sport indicó el último martes que no había nada de nada respecto a un posible fichaje de Marcelo Gallardo como nuevo director técnico del Barcelona en reemplazo de Ernesto Valverde, las voces continúan y ponen al entrenador argentino cada vez más cerca del cuadro catalán. Su buen desempeño con el buzo de River Plate ha hecho que esté entre los mejores DT de la actualidad.

Este jueves, el diario español AS da cuenta de unas declaraciones de Claudio Borghi, ex estratega de la Selección de Chile, quien dio alcances sobre la posible incorporación del argentino Marcelo Gallardo a la dirección técnica del Barcelona. Es más, el ex Colo Colo se animó en dar una fecha tentativa para que el popular ‘Muñeco’ pise territorio culé en el corto plazo.

“Gallardo se va a convertir en el nuevo técnico del Barcelona. Va a llegar en diciembre. En la actualidad es uno de los mejores. Ya lo comentó en su momento el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio”, fue lo que sostuvo Borghi en palabras que rescata el citado medio de la capital española. No se ha confirmado ninguna negociación, por lo que habría que tomar sus dicho con pinzas.

En España ven al ex volante del cuadro millonario en el banquillo catalán ya que, también, Lionel Messi lo votó como uno de los mejores entrenadores en la última gala del FIFA The Best por detrás de Pep Guardiola (Manchester City) y su compatriota Mauricio Pochettino (Tottenham).

Por otra parte, el posible nuevo DT del Barcelona prepara a su equipo para la gran final de la Copa Libertadores 2019 que se llevará a cabo este sábado 23 de noviembre en Lima, capital peruana. Los argentinos se verán las caras ante el complicado Flamengo, aunque antes tendrán que chocar contra Rosario Central y Estudiantes por la Superliga Argentina.

