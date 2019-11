Barcelona necesita buenos resultados luego de los obtenidos en las últimos días tanto en LaLiga Santander como en la Champions League. Por ejemplo, los culés que dirige Ernesto Valverde perdieron 3-1 a manos del Levante como visitante y luego empataron sin goles en el Camp Nou frente al modesto Slavia Praga. Esto ha hecho que los cuestionamientos al entrenador empiecen a ganar eco en territorio español y uno de los que también se habla - como reemplazo - es Marcelo Gallardo, DT de River Plate.

Por ejemplo, el programa El Chiringuito sostuvo que Marcelo Gallardo es uno de los favoritos para fichar por Barcelona en el corto plazo. Sin embargo, el portal del diario Sport da cuenta respecto a lo contrario. Indica que la directiva azulgrana no se ha comunicado con el popular ‘Muñeco’ y que no hay intención de tenerlo, por lo pronto, en el banquillo culé.

Es más, se especuló que como Lionel Messi había votado a Gallardo en la última edición del FIFA The Best, el argentino lo querría como director técnico del Barcelona. “Leo no ha pedido ningún entrenador, ni siquiera a Gerardo ‘Tata’ Martino que, como se supo luego, fue una contratación que la orquestó exclusivamente el ex presidente Sandro Rosell", indica.

Gallardo no es el único voceado como DT del Barcelona

Otro de los que se habla es de Ronald Koeman, técnico de la Selección de Holanda. Es más, medios del Viejo Continente mencionan que este tiene una cláusula que le permitiría salir de la ‘Naranja Mecánica’ si es que le llega una oferta del ‘Barza’ pronto. De momento, Valverde se mantiene en el banquillo catalán.

Por otra parte, luego de la igualdad frente al Slavia de local, el primer equipo del Barcelona se prepara para lo que será una nueva jornada de LaLiga. Este fin de semana, el líder del campeonato local por diferencia de goles se medirá frente al siempre complicado de Celta de Vigo.

