Carles Pérez: “El dinero siempre llega y para mí aquí es lo más importante que cobrar 1.5 millones con 16 años”

Tiene 21 años, asegura que lo más importante no es el dinero y que le gustaría realizar una carrera similar a la de Pedro Rodríguez, el hombre de los goles salvadores para Pep Guardiola que consiguió su lugar en el fútbol mundial en el Chelsea. Carles Pérez , el extremo del Barcelona , le concedió una entrevista a Cadena SER de Catalunya y habló de todo un poco sobre su actualidad bajo el mando de Ernesto Valverde y su carrera a mediano plazo en el fútbol mundial.



“Hay gente que se guía más por el dinero, yo respeto todas las decisiones, pero siempre digo que quiero triunfar aquí. El dinero siempre llega y para mí estar aquí es lo más importante y no cobrar 1.5 millones con 16 años. Mi sueño es triunfar aquí”, insistió el delantero.



Pérez aseguró estar “muy contento con las oportunidades que me está dando el entrenador” y admitió que el día que fue titular contra el Betis tenía un poco de presión, pero fue el día más feliz de su vida porque además marcó un gol. Carles aseguró que le han dicho que tiene el juego de Pedro y que también lo han comparado con Arjen Robben, el holandés retirado.



Carles Pérez fue formado en La Masía de Barcelona. (Foto: Getty) Carles Pérez fue formado en La Masía de Barcelona. (Foto: Getty)

Presente en el Barcelona

Su continuidad como culé lo vivió como un refrendo a su buen trabajo. “Siempre he querido quedarme y no he escuchado ofertas de fuera, me dijeron que querían renovarme y no me lo pensé dos veces”, aseguró el atacante al medio catalán sobre su futuro en el mercado de fichajes. Pérez llegó al Barcelona por un sitio en el equipo, no importa que este sea como suplente, siempre y cuando sea para ayudar a los culés a levantar títulos.



El pasado mes de setiembre, Carles Pérez renovó su contrato con el Barcelona hasta junio del 2022, por lo que tiene tres temporadas más de contrato con los catalanes.



Carles Pérez es uno de los últimos jugadores de La Masía. El catalán debutó la temporada al mando del técnico vasco y ahora no sale de la primera plantilla.



