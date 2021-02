Una divertida tendencia se apoderó de las redes sociales en los últimos meses. Se trata del ‘How it started, how it’s going’, que traducido al español significa ‘Cómo empezó y cómo va ahora’. Este reto ha sumado millones de usuarios en el mundo y ni Ilaix Moriba, la nueva ‘perla’ del Fútbol Club Barcelona, ha podido librarse. Luego de su estreno en LaLiga ante el Alavés, el canterano azulgrana compartió un par de fotos con Lionel Messi: una como seguidor y otra como compañero de la estrella argentina.

Tal como se ve en la imagen que Ilaix ha colgado en Twitter, el joven jugador del Barcelona aparece pidiéndole una foto al capitán azulgrana. En la siguiente, el futbolista español nacido en Guinea celebra un gol junto a Lionel. Como era de esperarse, la publicación se hizo viral en redes sociales.

La publicación de Moriba que es viral en redes sociales.

Moriba ya había jugado con el primer equipo en el partido copero ante el Cornellà, pero no en LaLiga. Como Ronald Koeman decidió dar descanso a muchos titulares, pensando en la Champions League ante PSG, tuvo sus minutos, dio una asistencia, pero cometió un error que le costó el tanto de los vitorianos.

“¿Que si guardaré algo de lo utilizado hoy? Lo guardaré todo, los recuerdos, nunca se me va a olvidar esto. Solo nos ha faltado la afición que no es esté animando”, comentó dijo en declaraciones a Barça TV.

Asegura sentirse “muy feliz” por haber jugado con el primer equipo y en el Camp Nou donde lleva “viniendo desde que era pequeño”. “Para mí es un sueño total. Soy ambicioso, estoy contento”, dijo.

Sin embargo, Ilaix admitió que siempre tendemos todos a quedarnos con lo último que ocurre y en su caso con el error en un pase horizontal que permitió el gol de Luis Rioja y que supuso el 2-1.

“Puede que me quede con el error, pero estoy feliz. Creo que he hecho un buen partido y he dado una asistencia -que permitió a Trincao abrir el marcador”, afirmó.

Ilaix admitió que sintió “nervios”, por jugar “en un estadio con tanta historia”. “Levantaba la cabeza y veía a Messi y a Griezmann, ha sido todo magnífico. Soy ídolo de muchos jugadores, pero Messi es el mejor del mundo y solo puedo estar agradecido de que me haya dado un pase”, añadió.





