Miralem Pjanic llegó al FC Barcelona a mediados de 2020 con el objetivo de convertirse en un indiscutible en el once azulgrana. Dejó su zona de confort en la Juventus para ganarlo todo con los catalanes, pero las cosas no le han salido hasta el momento. El volante bosnio sigue sin tener regularidad con Ronald Koeman y no tiene cómo explicarlo. El también exjugador de la Roma afirmó que no está de acuerdo con las decisiones de su técnico, pero como todo profesional, sabe respetarlas.

“Las razones exactas por las que no tengo el tiempo de juego esperado, no las tengo. Sigo trabajando y hay que respetar las decisiones que se tomarán, aunque no esté de acuerdo. Quiero dejar mi huella en este club”, ha señalado el volante del FC Barcelona en declaraciones a ‘Telefoot’.

No se trata de la primera vez que Pjanic se queja públicamente de los pocos minutos que Ronald Koeman le da en el Barcelona. En diciembre del año pasado, el bosnio le confesó a ‘La Gazzetta dello Sport’ que no estaba satisfecho con su tiempo de juego en el Camp Nou.

“Es evidente al cien por cien. No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ni siquiera lo hago ahora. Ya veremos, estoy listo, me entreno bien y espero, no puedo hacer otra cosa. Es una situación muy delicada que no me conviene”, dijo entonces el mediocampista.

Miralem Pjanic también jugó en AS Roma.

Sobre la Champions League

En la misma entrevista con ‘Telefoot’, Miralem Pjanic se refirió al partido frente a PSG este martes por la ida de octavos de final de la Liga de Campeones en Camp Nou.

“Es el gran partido de los octavos de final y no será sencillo para los dos equipos. Para nosotros, los aficionados y el club es muy importante vencer al PSG. Lo que desea realmente el PSG es levantar la Champions, ya que para ellos ganar la Ligue 1 es casi una obligación. Viví lo mismo en la Juventus, cuando ganar un campeonato parecía fácil, pero no es así. Ganar es algo extraordinario”, dijo.





