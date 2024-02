El fútbol está lleno de historias que a menudo quedan ocultas tras los reflectores del estrellato y los éxitos en el terreno de juego. Una de esas recientemente reveladas involucra a Jérémy Mathieu, el francés que pasó tres temporadas en el FC Barcelona y que ahora ha abierto el corazón para contar sus experiencias, revelando tensiones con su exentrenador, Luis Enrique Martínez. En una entrevista Bein Sports Francia, el ahora exdefensor no dudó en compartir su opinión sobre su relación con el hoy técnico del PSG, dejando entrever cierta incomodidad y falta de entendimiento durante su tiempo juntos en Les Corts.

“Diré que nuestra experiencia fue una mezcla. Era él quien me quería y nos reunimos en secreto para acordar el fichaje”, comentó Mathieu, revelando la intimidad del proceso de su llegada al club catalán bajo la dirección de Luis Enrique. Sin embargo, el exjugador galo no ocultó su decepción por la falta de comunicación y confianza por parte del entrenador asturiano.

“Es un entrenador que no te habla mucho y no te da demasiada confianza. Juego mucho con confianza y, a veces, jugaba partidos importantes y luego estaba en el banquillo. Así que, en realidad, necesitaba continuidad. Eso es lo que no entendía. Pero nunca me explicó por qué. Tal vez no tuvo tiempo, no lo sé...”, lamentó Mathieu sobre su tiempo de trabajo junto a Luis Enrique.

A pesar de ser una pieza clave en las dos primeras temporadas bajo el mandato de Luis Enrique Martínez, Mathieu, quien le marcó un gol nada menos que al Real Madrid en el Clásico de Camp Nou en 2015, notó un cambio en su situación en la tercera campaña, con su participación disminuyendo gradualmente sin una explicación clara por parte del entrenador.

“Tal vez trabaja así. No, no sé por qué, creo que así es como funciona Luis Enrique. Así es como es. ¿Un problema en París? Tal vez. ¿Después cambió su forma de ser y de hacer las cosas? No lo sé. Fue así para nosotros en el Barça y al final lo pasé mal”, agregó Mathieu, quien decidió colgar las botas en octubre de 2023.





Jérémy Mathieu fue jugador del Barcelona durante tres temporadas. (Foto: Getty Images)





¿Cómo fue el paso de Jérémy Mathieu por el FC Barcelona?





Más allá de la mala experiencia con Luis Enrique Martínez, el palmarés de Mathieu en el Barcelona fue bastante extenso. Como jugador azulgrana ganó dos veces LaLiga, una la Champions League, tres la Copa del Rey, una la Supercopa de España, otra la Supercopa de Europa y también un Mundial de Clubes.

Después de tres temporadas en el Barcelona, Jérémy Mathieu se marchó al Sporting de Portugal, donde militó tres temporadas, hasta el final de la campaña 2019-20. Posteriormente se retiró del fútbol profesional, aunque jugó en Francia en el Luynes Sports, de categoría regional.





¿Cómo va el Barcelona en LaLiga y cuándo vuelve a jugar?





Barcelona, tercero en LaLiga con 51 puntos, no la pasa bien y ha caído en irregularidades; sin embargo, aún tiene torneos pendientes por disputar. El día 17 de febrero, jugará ante Celta de Vigo, en la casilla 17 de la liga española y con 20 unidades. Posteriormente, el día 21 del mismo mes, visitará a Napoli en Italia, por los octavos de final de ida de la Champions League.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





La Copa del Mundo de fútbol de 2026 arrancará en el legendario estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá con la final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), a las afueras de Nueva York. (Fuente: AFP)