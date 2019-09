No juega más: Messi encuentra a un responsable del ridículo ante Granada y manda un mensaje a su DT

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



En la última derrota del Barcelona ante Granada, por 2-0, Lionel Messi y Ansu Fati fueron los únicos que mostraron algo distinto respecto a sus compañeros. Ambos ingresaron desde el banco y le generaron peligro al rival de turno. Sin embargo, dos jugadores no bastaron para evitar el ridículo en el Nuevo Los Cármenes.



El equipo azulgrana perdió y como es lógico, la molestia del delantero argentino fue mayúscula. Según el portal español 'Don Balón', Messi quedó decepcionado del nivel de los otros 'Culés', pero en especial del de Ivan Rakitic , quien pese a que ha empezado a recibir más oportunidades de Valverde, sigue sin demostrar el porqué debe seguir siendo parte del FC Barcelona.



Rakitic llegó al Barcelona en 2014 procedente del Sevilla. (Foto: Getty Images)

El volante croata arrancó de titular ante Granada, pero su presencia en la mitad de la cancha pasó desapercibida. El mensaje de Messi para Valverde, según la citada fuente, es claro: no quiere verlo más en la alineación. El exjugador del Sevilla parece haber perdido el rumbo de juego en el lapso de una temporada a otra. Y no lo piensa solo el argentino, también otros referentes del vestuario del FC Barcelona.



"Los pesos pesados de la plantilla quieren que mejore para que recupere su puesto, ya que con el nivel actual no le alcanza para hacerse un lugar en un centro del campo muy competitivo", publica la citada fuente sobre el terrible momento de Rakitic en el FC Barcelona que no hace gracia al capitán Leo Messi.

Terrible momento del FC Barcelona



Los catalanes, que no han ganado sus últimos siete partidos como visitantes en todas las competencias, se encuentran séptimos en la tabla de posiciones de LaLiga Santander con siete puntos luego de cinco partidos, mientras que el Granada lidera con 10 puntos. El próximo duelo de los de Valverde será a mitad de semana ante el Villarreal en Camp Nou.

