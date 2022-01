Xavi Hernández llegó a Barcelona en noviembre del 2021 con la intención de generar una verdadera ‘revolución’ en el club. El entrenador español aceptó el reto de empezar prácticamente de cero con el plantel, apostar por los jóvenes y colocar los nuevos cimientos con el equipo de cara a las próximas temporadas.

A su llegada, el español confiaba en poder contar con el respaldo de los futbolistas experimentados del plantel, entre ellos, Ousmane Dembélé. A pesar de que el francés no es el gran favorito de la afición y no ha conseguido consolidarse en la institución por las constantes lesiones que sufrió, el DT cree que es un futbolista que puede tomar la banda de líder cuando se le necesita. Sin embargo, el jugador no piensa lo mismo y tiene intenciones de partir este 2022.

El delantero termina contrato con la institución azulgrana en junio de este año y el club tiene como prioridad renovar, pero, el ‘Mosquito’ tiene serias dudas. No se siente del todo cómo, pero también es tiene claro que Xavi lo quiere en su equipo. Tendrá que definir su futuro en las próximas horas y el club ya no quiere esperarlo más: tendrá 48 horas para decidir.

Según reveló Mundo Deportivo, aún no existe respuesta formal ni del jugador ni de su agente, Moussa Sissoko, sobre su continuidad en Barcelona. Tiene hasta el jueves para comunicar qué hará con su carrera, si no la directiva interpretará como que no quiere seguir y actuará para buscarle una salida inmediata.

En caso llegar a este escenario con Dembélé, Barça buscará saber con qué club el atacante llegó a un acuerdo. En lugar de dejarlo ir a mediados de año, podrían permitir que parta este mes de enero gratis. Así, los altos mandos se ahorrarían una parte importante de su ficha y tendrían más margen salarial para intentar ir por otro delantero.

Además, desde el Camp Nou creen que esta no sería una mala opción para Ousmane debido a que podría esquivar la posibilidad de quedarse medio año sin jugar. Ya le avisaron que si decide renovar y esperar a salir en invierno, tendrá que vivir lo mismo que vivió Ilaix Moriba.

Como se recuerda, el joven canterano no quiso dejar la institución el verano pasado y tuvo que pasar meses en el banco de suplentes sin tener minutos. Esto afectaría seriamente a Dembélé en un año en el que busca ser tomado en cuenta por la Selección de Francia para el Mundial de Qatar.

Xavi ya dejó claro que quiere contar con el exBorussia Dortmund. El técnico considera que le ha dado motivos suficientes para que continúe en el club bajo su mando, pero tampoco le quiere ‘rogar’ a nadie, por lo que tendrá que tomar una decisión en las próximas 48 horas.

Ousmane Dembélé termina contrato con el Barcelona el 30 de junio de 2022. (Getty)

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR