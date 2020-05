Thibaut Courtois juega su segunda temporada en Real Madrid y la presente es la mejor en lo que respecta a resultados frente al Barcelona en LaLiga Santander. El cotejo por la primera rueda en Camp Nou fue un 0-0, en tanto que la vuelta en el Bernabéu tuvo un claro 2-0 a favor de los merengues.

El último martes, Thibaut Courtois tuvo palabras dirigidas respecto a una posible finalización de LaLiga tal como está por el coronavirus. “Si Barcelona es campeón no sería justo porque hemos sido mejores que ellos”, dijo el portero. Esto no ha gustado para nada a la prensa catalana.

Sport pone en su portada impresa de este miércoles a Courtois con una frase que dio Rey Juan Carlos I al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. “Por qué no te callas”, fue lo que puso el citado medio de Barcelona, en respuesta a las palabras del arquero del Madrid.

Lo que dicen en Barcelona de Courtois

Esto dice la prensa de Barceloa sobre Thibaut Courtois. (Foto: Diario Sport)

“Reclama el título si LaLiga no se acaba basándose en los enfrentamientos directos”, es lo que menciona sobre el internacional con la Selección de Bélgica. En tierras catalanas lo tienen más que claro.

Lo cierto es que Thibaut Courtois no dijo en ningún momento que el título liguero debería ser para el Real Madrid y no al Barcelona. Ex Chelsea y Atlético tan solo espera que el campeonato termine como está pactado; con sus 38 fechas.

Actualmente, la ‘Casa Blanca’ está en el segundo lugar del torneo con 56 puntos, dos unidades por debajo del conjunto que dirige Quique Setién. Los jugadores de ambos clubes ya pasaron pruebas de descarte de coronavirus para entrenarse en las sedes de sus conjuntos.

