Salida inminente. La situación de Ivan Rakitic en el Barcelona ya es insostenible, según la prensa catalana. El mediocampista, que ya estaba en la rampa de salida desde la temporada pasada tras tener pocas oportunidades con Valverde y ahora con Setién, habría visto aún más afectada su estadía en el Camp Nou tras tener relación nula con el vestuario, y buscaría salir en la próxima ventana de traspasos a coste cero rumbo al Sevilla.

Así lo informa el diario 'Sport', que explica que Rakitic tendría decidido regresar al Sevilla, aunque la tarea no será fácil, pues para lograr ello tendrá que salir gratis del Barza, y eso implicaría que el croata tenga que forzar la situación, esperar a que le liquidasen el contrato (que acaba el próximo año) y buscar un finiquito.

Rakitic no solamente tiene un problema con el club por la oferta de renovación prometida que nunca llegó, sino que además se ha distanciado del vestuario, teniendo una relación fría con muchos compañeros.

De acuerdo al citado medio, el hecho de que la relación de Rakitic con sus compañeros haya empeorado se remonta a un año atrás, a las semifinales de la Champions League frente al Liverpool.

Juventus dijo no

Uno de los posibles clubes que pintaba como destino de Ivan Rakitic, quien juega en Barcelona desde mediados de 2014, es Juventus. Sin embargo, tal parece que el ex mediocampista del Sevilla no tendría espacio y no se daría su pase por primera vez a la Serie A. Así lo apunta este martes ‘La Gazzetta dello Sport’.

El citado medio italiano afirma que en Juventus miran otras opciones mejores que hacerse con los servicios de Rakitic.

