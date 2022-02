Posible problema para Xavi Hernández y el FC Barcelona, que esta semana tendrá participación en la Europa League. El derbi ante el Espanyol dejó una mala noticia, el central uruguayo Ronald Araújo sufre una sobrecarga muscular en el sóleo izquierdo y la evolución de estas molestias marcarán su regreso a los entrenamientos del equipo, aunque se perdería el duelo de este jueves ante el Nápoles por la Europa League.

“Las pruebas realizadas este lunes por la mañana han mostrado que el jugador del primer equipo Ronald Araujo tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. Así pues, la evolución marcará su disponibilidad”, anunció el club blaugrana.

El central jugó los primeros 45 minutos del derbi ante el Espanyol que se disputó en el RCDE Stadium (2-2), pero no pudo salir al terreno de juego después del descanso. Araújo fue sustituido por Èric Garcia, que volvió a jugar cinco semanas después de su lesión.

Xavi esperará hasta el último al uruguayo, que sí es una real preocupación de cara a los próximos choques de LaLiga, en especial contra el Valencia, un partido vital porque el Barça tampoco podrá contar ni con Piqué, sancionado, ni con los lesionados Lenglet y Umtiti.

Gestos y disculpas al Espanyol

El defensor uruguayo fue protagonista del empate del Barcelona ante el Espanyol, pero no por lo que hizo dentro del campo, sino por unos polémicos gestos contra el banquillo del equipo local y también contra sus hinchas.

La transmisión logró captar el momento donde el zaguero hacía un gesto de pulgar para abajo con el número 2, en referencia al descenso del Espanyol. Lo hizo en reiteradas ocasiones contra el banquillo del equipo rival y en un momento contra los hinchas en las gradas, quienes también respondían a lo hecho por el futbolista.

Sabiendo que la acción fue polémica, el uruguayo se manifestó con un mensaje en sus redes sociales: “Quiero pedir disculpas a toda la gente del Espanyol por el gesto desafortunado que tuve esta noche. Todo ha sido fruto de la tensión vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy. Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes rivales y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.