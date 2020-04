Pese a que no hay entrenamientos grupales ni competencias futbolísticas en la mayoría de los países del mundo, a raíz de la pandemia del coronavirus, los clubes no dejan de trabajar. Y si bien el presente obliga a tomar medidas respecto a la economía, no se puede descuidar el futuro.

Así lo entienden bien desde el Tottenham, que han pensado en Arthur Melo para reforzar su mediocampo. De acuerdo al diario Mundo Deportivo, el cuadro inglés se ha contactado con miembros de la entidad azulgrana para consultar sobre la disponibilidad de salir del brasileño.

"Se ha movido de forma resuelta y se ha dirigido a personas de peso en el club azulgrana para preguntar por Arthur y por la disponibilidad de la entidad barcelonista para afrontar su venta o, dentro de otra fórmula, un canje que incluyese a algún jugador de los ‘Spurs’, indicó el medio.

De esta forma, el equipo que comanda José Mourinho se suma al Inter de Milán, el otro club vinculado a Arthur Melo, al ser rumoreado como uno de los futbolistas que entraría en la operación para que el delantero Lautaro Martínez emprenda rumbo hacia España.

Arthur Melo llegó al FC Barcelona a mediados del 2018, a cambio de 31 millones de euros, procedente del Gremio de su país. En la actual temporada, el volante ha participado en 16 partidos ligueros y ha anotado 3 goles. De hecho, el deportista ha tenido cierta regularidad con Quique Setién.

Vale decir que, hace unos días, Arthur Melo, se refirió al interés de Inter de Milán. "Me gusta el Inter, pero no he acabado en el Barça. El Inter es un equipo fuerte, reconocido en el mundo. Para cualquier jugador, es un orgullo que su nombre se combine con el de un club tan importante y reconocido a nivel mundial como el Inter.





