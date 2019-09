Apunta sus nombres: como Ansu Fati, los otros jugadores de La Masía que pueden llegar al Barcelona

Desde que llegó Johan Cruyff a Barcelona, la historia del club ‘azulgrana’ cambió para siempre. El holandés revolucionó el juego en la cancha y, años más tarde, también lo hizo desde el banquillo hasta el punto de ser uno de los principales responsables de la creación de La Masía, escuela de fútbol del Barca , de donde han salido jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Lionel Messi y ahora Ansu Fati.

Con el paso de los años, el haber sacado pecho por el fútbol base en la ‘Ciudad Condal’ trajo ‘pros’ y contras. Mientras todos se enganchaban de ello cuando Pep Guardiola le daba espacio en el primer equipo a Sergio Busquets o Pedro Rodríguez, otros no perdían la oportunidad de criticar cuando la directiva empezaba a mayor peso a los grandes fichajes como Neymar, Ousmane Dembelé o hasta Arthur y Frenkie De Jong ¿Por qué no darle la oportunidad a los de la casa?, decían.

Pero el fútbol es de momentos y los clubes se tienen que adaptar a ellos. En la actualidad, por ejemplo, Ernesto Valverde –entrenador que ha sido criticado hasta el cansancio– le ha dado espacio en el primer equipo a un chico de 16 años formado en el conjunto ‘culé’ y no pinta a ser el único que tenga continuidad en el corto y mediano plazo. Y es que el talento en las categorías inferiores está empezando a relucir y las oportunidades no tienen por qué no darse.

Aunque Fati es el que está reluciendo por su edad y capacidad goleadora, el ‘Txingurri’ también le ha dado espacio en los primeros partidos de Liga Santander a Carles Pérez , de 21 años. El nacido en Granollers (provincia de Cataluña) tuvo una buena temporada pasada con el Barca ‘B’, donde anotó 9 goles en Segunda ‘B’ y para la 2019/20 ya empezó a tener continuidad e importancia con el primer equipo.

Jugando como extremo, Pérez recuerda a los inicios de Pedro Rodríguez. Siendo desequilibrante, teniendo gol (le anotó al Real Betis) y cumpliendo con el desborde que se le pide a los que juegan por fuera, el nuevo ‘fichaje’ del Barcelona ya está dando la hora y apunta a tener bastante continuidad esta campaña, pues parece haber convencido al entrenador. Eso sí, el hecho de compartir posición con Lionel Messi –aunque también puede jugar por izquierda– le restará minutos, pero no puntos en la valoración del ‘profe’.

Los ojos en el Mini Estadi

Todavía no convencen a Valverde para sumarlos a la convocatoria del primer equipo, pero sí que empiezan a pedírselo a gritos a través de buenos rendimientos. Uno que ya es conocido por los hinchas ‘culés’ y al que todos miran como el sucesor de Andrés Iniesta en el ‘Can Barca’ es Riqui Puig , quien la temporada pasada ya tuvo minutos en la Liga Santander y que en la presente ha sido relegado por nombres que se vienen consolidando en el mediocampo como Arthur o de Jong.

Y es que quizás ahí está el problema. El buen rendimiento que viene mostrando el brasileño y el holandés en la medular le da pocas chances de continuidad al formado en La Masía. Sus compañeros –tanto Fati como Pérez– han tenido la suerte de que en sus puestos se hayan liberado, por lesión, los titulares para que ellos empiecen a dar la hora.

Pero más allá de la falta de minutos, Riqui sí que tiene futuro en el primer equipo ‘azulgrana’. Su buenos movimientos entre líneas, el pase gol que recuerda a Dani Ceballos e incluso su buen giro sobre su propio eje propiciado por la baja estatura que tiene le permiten cuidar la pelota como sus predecesores, que marcaron una época con los ‘culés’.

Así como Puig, otro que viene convenciendo a más de uno en la Segunda ‘B’ española es Álex Collado. El de 20 años también se podría caracterizar como un volante creativo, de mucha llegada al área y buena circulación de pelota. A eso le suma gol, pues en tres partidos que disputado esta temporada ya anotó uno (y fue con un muy buen disparo de larga distancia).

La temporada pasada, al igual que su compañero de equipo, ya debutó con Valverde en la derrota del Barcelona ante el Celta de Vigo (2-0) y seguro que sorprenderá a más de uno cuando empiece a tener más continuidad en la Liga Santander.

En La Masía hay talento y seguro que no quieren dejarlo ir. Después de haberle abierto la puerta de salida a jóvenes prospectos como Eric García (se fue a Manchester City) o Xavi Simons (al PSG), en Cataluña quieren guardar como oro a los que apuntan a ser buenas herramientas para que el Barcelona vuelva a ser catalogado como un equipo de cantera. Los Puig, Collado, Fati o Pérez, acompañados también por los Wagué (lateral derecho) o Todibo (central) seguro que sacarán pecho de ser así.

