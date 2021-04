Ousmane Dembélé atraviesa su mejor momento desde que llegó al Fútbol Club Barcelona. Con 10 goles y cuatro asistencias en 36 partidos, el delantero francés ha empezado a justificar el porqué es el segundo fichaje más caro en la historia del club. No solo lo demuestran sus números, también sus palabras. El de Vernon vive una etapa tan buena que en el vestuario azulgrana ya lo llaman Samuel Eto’o. Así lo ha confesado en una entrevista con el canal beIN Sports.

“Como ahora juego de punta, en el vestuario me llaman Samuel Eto’o”, dijo el campeón mundial con Francia en Rusia 2018 en diálogo con el citada canal. Asimismo, Ousmane se dio tiempo para referirse a la importancia de Lionel Messi en el desarrollo de los jugadores más jóvenes.

“Da confianza a los jóvenes, nos ayuda mucho, a mí me da consejos”, dijo el extremo francés de 23 años.

Al igual que el capitán del FC Barcelona, Ousmane Dembélé se encuentra en medio de las negociaciones por renovación de contrato, el cual vence el 30 de junio de 2022. Aunque no falta mucho para el final de vínculo, el ‘Mosquito’ prefiere tomar las cosas con calma. “No hay aún conversaciones de renovación pero me siento bien”, expresó.

De otro lado, Ousmane Dembélé recordó su etapa en el Dortmund y habló del jugador y entrenador que más lo marcó en la Bundesliga. “Aubameyang es la persona que más he querido en el fútbol. Tuchel es mi entrenador favorito”, dijo.

El crack del Barcelona también hizo comentarios sobre el estilo de vida que lleva, el cual ha sido muchas veces criticado.

“Cuando pasas cuatro años en Barcelona, no te pueden hablar de estilos de vida. El mío es bueno. No me esperaba vivir todo esto. Me han criado para estar siempre sonriente, divertirme jugando. No estoy actuando en un rol”, confesó.





