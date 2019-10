OFICIAL: Ousmane Dembélé recibe castigo por "insultar" al árbitro Lahoz y no jugará ante Real Madrid

Barcelona vencía por un cómodo 4-0 al Sevilla en el Camp Nou. Los de Ernesto Valverde solo dejaban que los minutos pasen, hasta que Mateu Lahoz tomó la decisión de cobrar una falta de Ronald Araujo. Mostró la tarjeta roja y envió al defensor temprano a las duchas. Pero todo no terminaría aquí.

Ousmane Dembélé se acercó al colegiado y dijo "muy malo, eres muy malo". Esto desató la ira de Lahoz que no pudo quedarse tranquilo al ver que el francés lo atacaba y lo expulsó de manera directa. Aquí empezó una nueva preocupación para Valverde.

Tras una serie de rumores sobre cuál sería la sanción para el atacante, este miércoles, el Comité de Competición de la Federación Española decidió que quede suspendido por dos partidos, por lo que no podrá ser parte del 'Clásico' contra el Real Madrid.

El primer partido que Dembélé no podrá jugar será la visita al Eibar el próximo sábado 19 de octubre, luego llega el partido en el Camp Nou el 26 de octubre ante el 'archirival' blanco. Una baja sensible para el Barza.

La Competición considera que las palabras son "un menosprecio hacia la labor del colegiado", por lo que le ha impuesto el castigo de dos partidos. El artículo 117 del código disciplinario explica: "Dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Así fue la tarjeta roja a Ousmane Dembélé en el Barcelona-Sevilla. (Video: YouTube)

¿Cuál es el siguiente movimiento del Barcelona?

Barcelona no piensa en quedarse con los brazos cruzados, por lo que recurriría al Cómite de Apelación. En el Camp Nou creen que no son justas las rojas, por lo que intentarán dejarlas sin efecto o reducirlas, todo para que Ousmane Dembélé pueda ser parte del partido más importante de la temporada de la Ciudad Condal.



Según el acta del partido Dembélé le dijo "eres muy malo" a Mateu Lahoz. Sobre la expulsión del francés, Valverde lo puso en duda con un punto de ironía: "No lo quiero poner en duda, pero me extraña, más que nada porque a mí me cuesta hablar con él".



