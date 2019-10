Luego de ver la roja ante Sevilla: el plan del Barcelona para que Dembélé juegue el 'Clásico'

Una vez más,Ousmane Dembélé se metió en problemas en Barcelona. El francés cometió el terrible error de tocar el ego de Mateu Lahoz ante Sevilla al decirle "eres muy malo" , provocando que este decida mostrarle la tarjeta roja y enviarlo a las duchas a los 88 minutos. En el club no entiende qué sucedió con el 'Mosquito'.

Es cierto que el francés no es santo de la devoción en el Camp Nou, pero esto no quita que consideren que la sanción es más que injusta, más aun, viendo que el 'Clásico' con Real Madrid está a la vuelta de la esquina.

Aun falta que el Comité de Competiciones se pronuncie acerca de las sanción de Dembélé y la del debutante Araujo, quien también fue expulsado por derribar al 'Chicharito' Hernández cuando el mexicano se iba solo contra Marc-André Ter Stegen, pero Barcelona ya planean qué hacer.

En el Camp Nou creen que no son justas las rojas, por lo que intentarán dejarlas sin efecto o reducirlas, todo para que Ousmane Dembélé pueda ser parte del partido más importante de la temporada de la Ciudad Condal.

Barcelona enfrentará al Real Madrid el próximo 26 de octubre en casa y Ernesto Valverde quiere tener a todos sus futbolistas habilitados para el encuentro. El trabajo de los altos mandos deberá iniciar a penas LaLiga revele los partidos que el club no pueda usar la francés.

Así fue la tarjeta roja a Ousmane Dembélé en el Barcelona-Sevilla. (Video: YouTube)

¿Valverde no entiende a Dembélé?

Según el acta del partido Dembélé le dijo "eres muy malo" a Mateu Lahoz. Sobre la expulsión del francés, Valverde lo puso en duda con un punto de ironía: "No lo quiero poner en duda, pero me extraña, más que nada porque a mí me cuesta hablar con él".



"Para mí, desde lejos, me ha parecido que no era falta de Araújo, me ha parecido muy rigurosa" , agregó sobre la acción del zaguero uruguayo.



