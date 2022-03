Pedri es uno de los jugadores más desequilibrantes y destacados tanto del FC Barcelona como de la Selección Española. El joven mediocampista se encuentra con ‘La Roja’, pero, se tomó el tiempo para dar declaraciones a ‘El Partidazo de Cope’ en las que se refirió a su presente y su intento de ser jugador del Real Madrid.

El futbolista español contó que pasó pruebas con el conjunto blanco: “Fui allí y los primeros días no pude entrenar porque había nieve en los campos. Entrené tres días. Uno creo que ellos jugaban y me bajaron con el B a entrenar y al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando”.

“Ahora estoy donde quiero estar. Al principio no te gusta que te rechacen en ningún lado, pero luego te sirve de motivación para pensar que si no te quisieron ahora vas a trabajar para que en un futuro pueda venir otra cosa. No recuerdo quién me rechazó, si le veo le diría que ahora estoy disfrutando en el Barcelona”, agregó Pedri.

El Barcelona se llevó, por goleada, el último clásico español ante el Real Madrid y se le consultó a Pedri sobre la eufórica forma de celebrar que tuvieron los azulgranas: “¿Demasiada celebración? Creo que ellos hubieran hecho lo mismo. Cuando ganas 4-0 al rival directo lo vas a celebrar así porque te llevas una alegría inmensa. Lo he visto entero dos veces. La que viví y otra vez después del partido. Cambia bastante de verlo en la televisión, sobre todo los movimientos. Fue un partido inolvidable, pero ahora estamos en la selección y todos somos un equipo. Aquí nos miramos igual y nos reímos igual. Sólo hay uno del Real Madrid (Carvajal) y no vacilamos con eso. Somos un equipo y queremos ganar juntos”.

Sobre la 10 en España

Pedri usa la ‘10′ en España y se le consultó sobre cómo lo escogió: “Me dieron a elegir entre un par de números y es un dorsal que me gusta y ha llevado gente importante como Cesc Fábregas, que es un jugador espectacular, y lo he escogido por eso. El número que más me gusta es el 8 porque lo llevaba Andrés Iniesta, pero aquí lo lleva Koke y hay que respetar la veteranía”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.