Pasarán muchos años, décadas, y nunca se olvidará el sextete que consiguió el FC Barcelona de Pep Guardiola. Si bien Lionel Messi fue la gran figura de ese equipo histórico, otro jugador que destacó fue Pedro Rodríguez. El español no solo fue clave en ese once blaugrana, sino que estableció un récord al marcar en las seis competiciones que disputó y ganó (LaLiga, Supercopa de España, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes). Luego de estar casi una década separado de su querido club, el actual futbolista de la Lazio reveló que uno de sus sueños es retirarse en el Barça.

En una entrevista con el programa La Porteria, el atacante, que juega en la Lazio, confesó que mantuvo contactos con la directiva azulgrana y también con el comando técnico para regresar al que considera el club de su vida. Aunque tiene la ilusión de retirarse con la ‘mica’ blaugrana, el canario señaló que todavía es algo lejano, pues continúa en actividad y quiere seguir jugando por un tiempo más.

“El Barça es mi casa, eso no quiere decir que no defienda al 100% el club donde estoy ahora. El Barça es mi equipo, es muy complicado que vuelva, por muchos factores, por la edad, pero me encantaría. Retirarme al Barça sería espectacular, pero como lo veo lejano y difícil, es algo que no me planteo aún”, señaló el futbolista de 36 años.

Asimismo, apuntó que tiene una gran relación con Xavi Hernández, con quien compartió vestuario durante muchos años, hasta que el mediocampista se fue del club tras la temporada 2014-15. Respecto a la idea de colgar las botas como jugador del FC Barcelona, Pedro dijo que “si me lo dicen y me llama Xavi, antes de que cuelgue y se arrepienta, vengo”.

Pedro Rodríguez tras marcar un gol en aquel Mundial de Clubes. (Foto: FC Barcelona)

Después, el exfutbolista del Chelsea tuvo unas palabras sobre el actual proyecto blaugrana. “En líneas generales está bien”, sostuvo. Eso sí, reconoció que “el club está viviendo una situación delicada económicamente”. Para él, la solución es seguir apostando los jóvenes talentos. “Hay jugadores jóvenes con un potencial y un talento muy bueno, como pueden ser los casos de Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Balde y Araujo”, agregó.

“Tengo mucha confianza en Xavi. Es un entrenador que se deja la piel, tiene muy buenas ideas de lo que quiere hacer, que es llevar al Barça lo más arriba posible. Tiene la idea de los equipos de Guardiola o Cruyff. Es la idea, el sueño que tiene, tal y como te digo, con calma y trabajo las cosas saldrán”, finalizó al respecto.





El histórico sextete del Barcelona

La primera piedra del sextete se consiguió tras vencer por 4-1 al Athletic en la final de la Copa del Rey. Luego, el equipo de Pep Guardiola salió campeón de la liga española luego de que el Real Madrid perdiera en el campo del Villarreal. Después llegó el trofeo más especial: la Champions League, tras vencer por 2-0 al Manchester United.

En la Supercopa de Europa, el conjunto ‘culé' superó por la mínima diferencia al Shakhtar Donetsk; mientras que en la Supercopa de España derrotó 2-1 al Athletic en la ida, y 3-0 en la vuelta. Finalmente, el título que completó el sextete fue el Mundial de Clubes, que ganó tras vencer por 2-1 a Estudiantes de La Plata.





