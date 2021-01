En menos de un mes, PSG enfrentará al Barcelona por la ida de los octavos de la Champions League 2020-21. En el equipo francés hay obsesión por dejar en el camino a los azulgranas y tomar revancha por la épica remontada del Camp Nou en 2017. Es por esa razón que el campeón de la Ligue 1 quiere aprovechar el presente mercado de fichajes de invierno para reforzar la volante. Según medios europeos, el elegido es Dele Alli, un pedido especial del técnico argentino Mauricio Pochettino.

El estratega del París Saint-Germain conoce a Alli desde su etapa en el Tottenham. Supo hacer brillar al inglés hace un par de años y se ha convertido en su principal valedor para firmar por el club de la capital francesa. Su llegada se daría en forma de cesión hasta el final de la campaña 2020-21 y no tendría opción de compra.

A pesar de ser uno de los jugadores con mejor cartel en Europa, Bamidele Jermaine Alli no es del agrado de Jose Mourinho. El volante inglés apenas ha jugado cuatro partidos en la Premier League y no ha marcado goles ni ha dado asistencias. En otras competencias, sus números no cambian mucho.

Dele Alli está en la mira de PSG de su ex DT Mauricio Pochettino. (Foto: Reuters)

El volante nacido en Milton Keynes ficha por el PSG ante la necesidad de ganar regularidad a pocos meses de la Eurocopa 2021. Alli quiere llegar en forma al torneo y cree que jugar en Francia lo puede ayudar a volver al gran nivel que mostró, por ejemplo, en la temporada 2018-19 con los ‘Spurs’.

Dele Alli, que según el portal ‘Transfermarkt’ tiene un valor de 38 millones y puede jugar como mediocentro e interior izquierdo, acaba contrato con el Tottenham en junio de 2024.

Cabe recordar que el todavía volante del equipo de Mourinho ha sonado anteriormente en clubes como Real Madrid e Inter de Milán.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR