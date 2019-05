¿Valverde se puede ir? DT de LaLiga revela que estaría interesado en entrenar al Barcelona

La continuidad de Ernesto Valverde en el Barcelona es el tema de conversación en las últimas en Cataluña. El entrenador tambalea desde que quedó eliminado de Champions League a manos de Liverpool por 4-0 tras ganar en la ida por un 3-0. Una remontada histórica que pondría en duda el puesto de cualquiera.

A pesar que el presidente Josep María Bartomeu reveló que no tiene pensado prescindir a corto plazo de los servicios del 'Txingurri", la prensa española ya empieza a poner nombres sobre la mesa y peor aun si existen técnicos que mencionan su interés.

Quique Setién se despidió del Real Betis esta temporada. El cantabro tiene una filosofía que se asemeja mucho a la del Barcelona. El juego ofensivo mediante la posesión priman en él al igual que la presión en todo el campo de juego. Sus declaraciones demuestran que tiene ganas.

"Estoy triste por una parte porque la realidad es que creo que no sé si es un poco injusto esto que ha pasado, pero es lo que hay, esto es el fútbol. Me da mucha pena que el trabajo que hemos hecho en estos dos años, que yo creo que era bastante aceptable, no tenga continuidad. ¿Entrenar al Barça? Sí, pero al Sevilla no", explicó el DT.

Esta temporada empezó auspiciosa para Satién en el Benito Villamarín. Su juego vistoso hizo que juegue en gran nivel en la Europa League y en la Copa del Rey, quedando eliminado en semifinales.

Su trayectoria en primera es satisfactoria. Fue nombrado técnico de Las Palmas en el 2015 y tuvo un gran papel, convirtiendo a un equipo de zona de descenso en un conjunto ofensivo que podía enfrentar sin problema alguno a las potencias de LaLiga. Se termino salvando. Luego llegaría al Betis.

