Francisco Trincao es una de las apuestas de FC Barcelona para el futuro cambio generacional que pasará su plantilla en los próximos años. El atacante portugués de 20 años está en los ojos del mundo y las ofertas no paran de llegar al cuadro catalán por quedarse con los servicios del deportista, aún así no haya debutado de manera oficial con el conjunto español.

Según informa Sport, el elenco ‘Culé' rechazó una oferta que bordea los 60 millones de Euros por el futbolista europeo. Si bien no se dio a conocer el equipo que puso el dinero en la mesa, se supo que pertenece a la Premier League, uno de los campeonatos más competitivos del planeta.

En FC Barcelona son conscientes de la gran proyección de Trincao, quien es considerado en su natal Portugal, como el sucesor de Cristiano Ronaldo. Esa es, tal vez, una de las principales razones para que los azulgranas le hayan puesto ‘candado’.

Trincao y el día que fichó por FC Barcelona

Francisco Trincao se encontraba jugando en la Liga de Portugal cuando se enteró del interés de FC Barcelona. Una vez culminada la negociación, el jugador reconoció que tardó días en asimilar la noticia de su incorporación a la escuadra de LaLiga Santander.

“Cuando el Barça me fichó no sabía qué decir, no tenía palabras. Es un orgullo y un paso muy importante para mí llegar al FC Barcelona”, sostuvo el jugador portugués en una entrevista para Barça TV, tras el anuncio de su incorporación a la escuadra española.

El nuevo futbolista azulgrana para la próxima campaña se siente preparado para este gran paso. “Ahora la gente se fija más en mí, tanto dentro como fuera del campo. Pero no importa. Hago lo mismo: trabajo para ser mejor todos los días”, afirmó en aquella ocasión.

TE PUEDE INTERESAR