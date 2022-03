El futuro de Erling Haaland se decidirá el 30 de abril, la fecha que le ha marcado el Borussia Dortmund al noruego para hacer efectiva la cláusula de salida. Mientras tanto, el Manchester City, Real Madrid y FC Barcelona juegan sus cartas para intentar llevarse al delantero de 21 años a sus filas. Y los azulgranas tienen claro cuál es su principal jugada: Xavi Hernández, quien habría vuelto a reunirse con el ‘Cyborg’ para intentar convencerlo.

Según información del periodista Oriol Domenech, se ha dado una nueva reunión del Barcelona con Erling Haaland. Fue hace cuatro días entre el delantero noruego y Xavi Hernández y Jordi Cruyff. Por lo tanto, el Barça no se retira de la puja por el jugador del Dortmund.

“No descarto a Erling Haaland para el Barcelona porque hace cuatro días Xavi y Jordi Cruyff se reunieron con él. El Manchester City es uno de los principales candidatos para ficharle”, aseguró el periodista.

A inicios de marzo, Xavi viajó a Múnich para sentarse junto a Haaland y presentarle el proyecto deportivo y plan económico que el Barcelona tiene para él. Aunque la revelación de este encuentro no sentó nada bien en club culé, donde Juli Guiu, vicepresidente del área de Márketing, alzó su voz por no llevar este tema con discresión.

Lo cierto es que por ahora, y hasta que acabe la temporada, el Barcelona no se bajará de la carrera por Haaland, pese a que el propio Xavi quiso ponerle paños fríos al posible fichaje del noruego, al asegurar el miércoles en rueda de prensa que “es más importante el grupo y el equipo que las individualidades”.

Las palabras de Xavi podrían haber llegado ante una posible respuesta negativa de Haaland en la última reunión, o también podrían obedecer a un juego de despiste del Barcelona.

Estaría cómodo con Guardiola

Matthias Sammer, antiguo jugador del Borussia Dortmund y asesor del club alemán desde 2018, estimó que el prodigio noruego de 21 años estaría cómodo bajo la dirección del técnico ‘Citizen’ Pep Guardiola.

“Los dos se beneficiarían el uno del otro, porque Pep tiene determinadas ideas que yo pude experimentar durante tres años”, confesó Sammer, que coincidió con el catalán en el Bayern Munich. El Balón de Oro 1996 era director deportivo del club bávaro cuando Guardiola estaba en el banquillo, de 2013 a 2016.

LaLiga lo ve difícil

El director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, y el director de Control Económico de LaLiga, Luis Manfredi, explicaron la situación del cuadro azulgrana, que “no podrá” fichar a Haaland “si no hace nada nuevo”.

Javier Gómez explicó que el FC Barcelona “ha deteriorado su patrimonio neto” y que “ha ido a la despensa y se ha gastado todo lo que tenía guardado”.

“Puede contratar solo por un porcentaja de lo que ahorre. El Barça tiene que volver a llenar la despensa. ¿Haaland? No podrá hacer fichajes si no hace nada nuevo. Tiene que quitarse de enmedio a jugadores, reducir gasto o traer beneficios. No hay otra solución”, esgrimió.





