La semana pasada, Lionel Messi anunció que se quedará esta temporada en el Barcelona de España, aunque dejó la puerta abierta de dejar el club en el 2021 cuando acabe su contrato. Sin embargo, Rivaldo, embajador de Betfair, cree que el astro argentino puede cambiar de opinión y terminar su carrera vestido de blaugrana.

“Messi tiene su vida en la ciudad, toda su familia disfruta viviendo allí y la afición le tiene mucho cariño, así que siempre existirán motivos para quedarse y quizás con un nuevo presidente que entienda sus necesidades y que pueda ofrecerle un lindo proyecto de futuro y podría considerar quedarse en el club e incluso extender su contrato por algunas temporadas más. Le encanta el club y hoy en día los jugadores pueden prolongar su carrera, así que me imagino a Messi jugando en el Barcelona hasta los 37-38 años”, señala apuntando al factor sentimental y familiar para tomar una decisión de su futuro.

Rivaldo no cierra la puerta a la renovación y cree que los próximos meses serán claves para definir su destino. “Pueden pasar muchas cosas esta temporada ya que Barcelona está pasando por una especie de revolución con un nuevo técnico, nuevos directores e incluso elecciones programadas para marzo de 2021. En esa entrevista, Messi mencionó que no le gustó la forma en que actuó el presidente Josep Bartomeu en todo este duro proceso, así que si llega un nuevo presidente en marzo ¿quién sabe si Messi cambia su intención actual de dejar el club?”, indicó la ex estrella del Barcelona que cree que su nivel no descenderá.

“Entiendo que mucha gente dude del compromiso de Messi después de pedir su salida del club, pero no tengo dudas de que seguirá siendo el mismo jugador siempre haciendo todo lo posible para ayudar a un club que tanto le gusta. Por supuesto, puede que no empiece de inmediato después de todos estos problemas durante el verano, pero incluso en temporadas en las que no fue tan bueno terminó anotando algo así como 30 goles, así que estoy seguro de que sigue marcando la diferencia en el club. Los aficionados exigen mucho de él y podría aumentar después de los eventos sucedidos”, manifiesta el embajador de Betfair.

Sobre el nuevo técnico del Barcelona, Ronald Koeman, Rivaldo cree que necesitará tiempo para encontrar su idea de juego y buenos resultados. “El Barcelona está pasando por una fase de transición con un nuevo entrenador y jugadores entrando y saliendo, por lo que Koeman necesitará algo de tiempo y solo cuando comiencen los partidos, podría comenzar a desarrollar su sistema de juego.La temporada pasada no fue fácil y lo mejor para olvidar todo eso es volver al terreno de juego y centrarse en nuevos objetivos. El Barcelona sigue teniendo grandes jugadores y la armonía en el vestuario mejorará con estos cambios, por lo que el Barza solo necesita mirar hacia adelante y ser optimista sobre su futuro”.

Ante la salida de Luis Suárez, Rivaldo que es embajador de Betfair cree que es necesario reemplazarlo con un gran jugador. “Considero arriesgado vender un delantero tan consistente y traer a alguien nuevo que no sabemos exactamente cómo se adaptará al club. Con la marcha del uruguayo, el Barcelona tendrá que priorizar el fichaje de un nuevo delantero y creo que en su lugar vendrá un gran jugador. Depay es un gran jugador pero no es un goleador así que no debería ser el último en fichar”.

Rivaldo destaca a Cristiano Ronaldo

Por otro lado, Rivaldo también habló sobre el récord conseguido por Cristiano Ronaldo con su selección. “Alcanzó los 100 goles con Portugal esta semana convirtiéndose en el primer futbolista europeo en conseguirlo con su país. Nació para este tipo de registros. Le encanta estar presente y superarse a sí mismo en cada partido, siempre luchando por su club y nación, y nunca dejando solos a sus compañeros. Quiere dejar su huella en el deporte y está haciendo historia, así que solo puedo felicitarlo por todo lo que está logrando. Es un excelente profesional y un verdadero ejemplo para las generaciones más jóvenes. Su ambición y dedicación al fútbol es impresionante y espero que pueda seguir batiendo récords a la par que siga demostrando lo gran profesional y persona que es”.