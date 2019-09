Le roban la casa y le dejan vacía la caja fuerte: el calvario de Umtiti en Barcelona

Hasta los mejores futbolistas no se salvan de los ‘amigos de lo ajeno’. En Barcelona , el pleno partido de los culés contra el Valencia en el Camp Nou, cuatro asaltantes – con pasamontañas en la cara – entraron a la casa de Samuel Umtiti , mientras que el zaguero central se encontraba viendo el partido de sus compañeros en uno de los palcos del estadio azulgrana.



Los sujetos, que fueron identificados por algunas personas a la zona aledaña de la vivienda de Umtiti, entraron a la casa, vaciaron la caja fuerte del futbolista y se fueron inmediatamente del lugar. No se ha confirmado, de acuerdo al diario El Confidencial, la suma de dinero o el valor de las pertenencias que le ultrajaron al campeón del mundo el pasado sábado.



Al día de hoy, Samuel Umtiti no ha ido a presentar personalmente la denuncia del robo de su casa, mientras que las investigaciones continúan. Barcelona últimamente se encuentra relacionado con robos, por lo que la noticia sobre Umtiti es una más de todas las denuncias que pasa en la ciudad de Cataluña en los últimos meses. Nadie está seguro en estos días.



El presente de Umtiti

En lo deportivo, Samuel Umtiti se encuentra de baja por las próximas seis semanas, por lo que el defensa no viajará con el resto de sus compañeros para jugar en Alemania ante el Borussia Dortmund por la primera jornada de la Champions League.



El defensa tendrá tiempo para esclarecer los hechos con la policía. Puede que no recupere sus pertenencias, pero se espera que se identifiquen a los culpables del robo.



Samuel Umtiti cumple su cuarta temporada con el Barcelona. En el pasado mercado de pases, el defensa fue sondeado por el Manchester United y PSG, entre otros clubes.



