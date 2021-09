El banquillo azulgrana ya no es atractivo para ningún técnico. Al menos no para algunos que Joan Laporta tenía en su lista para relevar a Ronald Koeman, que se juega el puesto este jueves en el Barcelona vs Cádiz por LaLiga Santander. Dos de los candidatos del mandamás culé han preferido desligarse de todo tipo de rumores de manera categórica. Roberto Martínez y Erik Ten Hag, le cierran la puerta al Camp Nou.

Roberto Martínez sonó, pero el español no da una respuesta clara a través de Eurosport. “No hay nada, nada que comentar por mi parte. Cuando pierdes tres partidos, los rumores son que te van a echar. Cuando las cosas van bien, consigues buenos resultados, los rumores también están ahí, pero no hay nada que comentar en este momento”, aseguró.

El técnico español tiene contrato con los ‘Diablos Rojos’ hasta después de la Copa del Mundo Qatar 2022, por lo que Joan Laporta y su directiva tendrían que pagar una penalidad. La misma que rondaría los 1,8 millones de euros, según ‘Sport’.

Mientras que otro en bajarse del coche azulgrana y que habló rumores fue Erik Ten Hag, entrenador del Ajax. “¿Qué tengo que ver yo con eso? Estoy concentrado en el Ajax. Estos rumores... Serán divertidos para tí, pero no para mi”, contestó de forma contundente a ESPN en Países Bajos.

“Koeman depende de los resultados”

Mientras tanto, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, quiso “no agravar” la situación después del comunicado de Ronald Koeman en rueda de prensa el miércoles, y recordó que el técnico sabe que “siempre depende de los resultados”, confiado en que saquen una victoria este jueves ante el Cádiz en Liga.

Laporta fue reclamado por muchos periodistas después de la rueda de prensa insólita de Koeman, donde no atendió a preguntas sino que leyó un comunicado pidiendo paciencia y apuntando que el nivel del equipo no está para pedir grandes cosas esta temporada.

“El entrenador siempre depende de los resultados y del juego, y Koeman lo sabe. Él actuará como un profesional, intentará que ganemos este partido, que es complicado y más en el momento que llega para nosotros”, añadió Laporta, confesando que conoció las intenciones de su técnico poco antes de la rueda de prensa.

