El mercado de fichajes no fue el mejor para el FC Barcelona, y no solo por la salida de jugadores como Suárez, Vidal o Rakitic, a pedido de Ronald Koeman, sino porque la directiva azulgrana no pudo cumplir con la otra lista del técnico holandés, la de las altas. En el camino no solo se quedó Memphis Depay, sino también otro ‘orange’ que sonó fuerte para reforzar las filas culés: Georginio Wijnaldum.

Y ha sido el propio Koeman quien confirmó que quiso al centrocampista del Liverpool en un adelanto de la entrevista que ofreció al canal holandés NOS.

“Esperemos que tengamos un segundo holandés en la plantilla”, aseguró el técnico azulgrana ratificando que quería al delantero del Olympique Lyon además de hacerlo con el medio del Liverpool: “Wijnaldum estaba en mi lista”. Las dificultades económicas del Barça dificultaron el fichaje del medio, que queda libre en 2021 y podría llegar gratis entonces.

El Barça ‘orange’

Koeman también marcó su línea de la idea de llenar el vestuario de compatriotas a diferencia de lo que hizo Louis van Gaal a finales de los 90. “Aquello era extremo. No creo que se pueda comparar eso con la situación actual. Ahora tenemos a Frenkie. Con Alfred (Schreuder) y yo en el personal, somos dos holandeses. Pero entonces había ocho o nueve”.

Molesto con Bartomeu

Según ‘El Chiringuito’, el entrenador neerlandés ha quedado muy disgustado con Bartomeu y el resto de directivos del Barcelona ya que no se concretaron los fichajes por los que tanto insistió desde su llegada al banquillo. De esta forma, y tras ser testigo de varias salidas, Koeman se queda con menos alternativas para defensa y ataque.

“Koeman está caliente con lo que ha pasado en estas últimas 24 horas porque daba por hecho que iban a traerle a Depay y Eric García. Es imposible que esté contento Koeman. Lleva un cabreo monumental”, dijo un reportero del sintonizado programa deportivo español.

