A dos fechas para el final de La Liga, las opciones de ganar el título para el Barcelona parecen cada vez más remotas. Ubicados en el tercer lugar, a cuatro puntos del Atlético de Madrid, el cuadro de Ronald Koeman se dejó estar con dos empates seguidos que podrían haberle dado otro panorama al equipo.

Una situación que preocupa a los fanáticos, pero que no ha sido el único tema de conversación de la semana. Y es que la continuidad de Ronald Koeman a cargo del equipo se ha puesto en duda luego de la reunión que tuvo con Joan Laporta, en la que se habló, además, sobre el balance del club.

Justamente, el DT neerlandés habló en la previa del Barcelona vs. Celta, entre otros temas, sobre el momento del equipo, la reunión con Laporta y su continuidad. “Hemos hablado del Barça, del equipo, de la temporada, de los últimos resultados. Hemos quedado para hablar cuando acabe la Liga”, se refirió Koeman sobre el encuentro con el presidente culé.

“Creo que para mí siempre es importante analizar una temporada entera. Hay que saber el momento en el que llegué, lo que hemos hecho, sabiendo las dificultades... Claro que estamos decepcionados por un par de momentos en los que pudimos ser líderes y no lo hicimos. Lo importante es poder trabajar en un club cuando tienes absoluta confianza por parte del club. Eso es lo más importante, y puedo y quiero seguir si es así”, agregó el DT.

En medio de la incertidumbre sobre su si seguirá o no en el club la próxima temporada, Koeman señaló que se siente respaldado por el plantel y reconoció el gran esfuerzo que hicieron los jugadores por pelear la Liga hasta el final. “Me siento muy apoyado por parte del vestuario. Y eso es complicado porque hay titulares y gente que no juega muchos partidos. Tomas decisiones que implican que no todo el mundo esté contento. Siempre pienso en el club”.

“No tiramos la Liga. Hicimos una remontada que nos costó mucho esfuerzo. Atlético y Real también perdieron puntos. Es verdad que ante el Granada perdimos una ocasión grande, pero estamos hablando de un partido [...] Es importante creer y seguir, intentando ganar y esperar. Nuestras opciones de ganar son pequeñas pero aun tenemos algunas y se trata de ganar nuestros partidos”, sostuvo Koeman.

