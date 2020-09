El mensaje de despedida de Lionel Messi a Luis Suárez estuvo cargado de varios dardos hacia la dirigencia del Barcelona. Las palabra del capitán el cuadro culé han vuelto a remecer los cimientos del club de la Ciudad Condal.

Bajo este contexto, Ahmed Hossam Mido recordó su pasó por el Ajax de Amsterdam, donde fue dirigido por Ronald Koeman, de quien no guarda los mejores recuerdos, ya que ordenó su salida del club neerlandés.

“Quiero ver la respuesta de Koeman a las palabras de Messi sobre Suárez. Koeman me masacró y ordenó al Ajax que me vendiera porque le conté a la prensa algunas cosas sobre el equipo. Sólo tenía 18 años en ese momento. Por supuesto, yo no puedo compararme con Messi, pero la jugada de hoy mostrará muchas cosas que quería ver desde hace mucho tiempo”, escribió el exfutbolista egipcio en su cuenta de Twitter.

Tras llegar al Ajax en 2001, Mido llegó a marcar 21 goles en 40 presentaciones. Sin embargo, a finales de la temporada 2002-2003 empezaron sus discusiones con el DT, tras quedar fuera de varias convocatorias. El jugador finalmente terminó llegando en condición de préstamo al Celta de Vigo.

Le quitó drama: Koeman se refirió a la molestia de Lionel Messi por la salida de Luis Suárez del Barcelona

En la previa del partido entre Barcelona y Villarreal, el entrenador azulgrana, Ronald Koeman, se refirió a la reacción airada, con un mensaje en Instagram, del capitán del equipo, el argentino Lionel Messi, tras la marcha de su amigo Luis Suárez.

“Es normal que un jugador esté triste cuando un amigo suyo se marcha del club después de haber compartido unos años juntos. Es parte del fútbol”, comentó el técnico del Barça, quien dijo que para él “lo importante es cómo se ha comportado Messi en los entrenamientos y en los partidos”.

“Ha sido un ejemplo, y en los entrenamientos está con muchas ganas. No tengo ninguna duda sobre él en este sentido”, subrayó al respecto.

