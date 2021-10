Uno de los fichajes más criticado en los últimos años del Barcelona es el de Samuel Umtiti. Y es que el defensa francés prácticamente ha sido relegado del equipo de Ronald Koeman, aunque sigue percibiendo uno de los salarios más altos del conjunto de la Ciudad Condal.

En la presente campaña, al zaguero central no ha podido sumar un solo minuto al mando del DT neerlandés. El zaguero central, campeón del mundo con Francia, solo registra ocho presencias en el banco de suplentes, ya sea en encuentro de la Liga y Champions League.

Pese a este duro momento, Umtiti salió al frente y afirmó que se encuentra en su mejor momento físico y que está listo para demostrar que puede jugar en el equipo culé, por el que guarda un gran cariño en la actualidad.

“Es un poco duro, un poco duro, pero bueno... He vivido momentos duros por la lesión pero ahora que estoy bien físicamente. Mejor que cuando llegué. Soy feliz pero me gustaría jugar como todos los jugadores y ayudar al equipo pero, de momento, tengo que seguir entrenando a tope”, afirmó.

“Nadie sabe lo que he hecho y lo que hago. Los entrenamientos que hago, las dobles sesiones... Soy un trabajador. El fútbol es mi vida, el Barcelona es mi vida. Al final tenía que trabajar más que todo el mundo. Como yo no hablo, la gente piensa que no hago nada, que estoy en el sofá todo el día sin hacer nada pero en casa trabajo, entreno todos los días”, acotó el ex Olympique de Lyon.

El campeón del mundo también se refirió a la postura que ha tomado Koeman sobre no darle chances de mostrarse. “Hay un técnico que toma decisiones y tengo que aceptarlo. Si no juego, debo entrenar más que los demás y demostrar que tengo el nivel para hacerlo”, zanjó.





