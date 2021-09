Hasta hace unas semanas, todo jugador que llegaba a Barcelona tenía una motivación especial: compartir el día a día con Lionel Messi y ser su aliado en el campo. Eso cambió desde que el astro argentino se fue al PSG, pero el club catalán no dejará de atraer a los mejores jugadores del mundo por cuenta propia. Eso dejó claro el Sergio Agüero.

Incluso sabiendo que la ‘Pulga’ no estará más, “volvería a fichar por el Barça”, aseguró el ‘Kun’ en una reciente entrevista con el programa ‘Tu Dirás’ del canal RAC1. Por si alguien se preguntaba si está arrepentido de haber fichado por el club catalán.

“Lo haría sin duda. Por el nombre del club hay muchos jugadores que están dispuestos a renunciar a dinero por venir”, argumentó Agüero, uno de los mejores amigos de Messi.

“Y si el club mejora económicamente y va bien, imagino que recompensará a los más jóvenes. No a mí, que ya tengo una edad. En cualquier situación en la que estuviera el club hubiera venido seguro”, se animó a decir.

En esa línea, el ‘Kun’ reveló que bajó sus pretensiones salariales por vertirse de azulgrana. “Cuando llegó la charla con el Barça sabía que económicamente no estaba bien, pero le dije a mi agente que me daba lo mismo el dinero, que quería ir al Barça. No iba a ganar lo del City, pero quería venir. Cualquier jugador quiere estar en el Barça. Cuando surgió la posibilidad dije que sin duda quería venir y que lo arreglara como fuese”, declaró el exjugador de Manchester City.

También relató cómo tomó la partida de Messi al PSG. “Yo hablaba con Leo, pero mucho no le preguntaba, no le quería molestar. Sí me dijo en la Copa América que parecía que se estaba arreglando lo suyo, pero no hablamos más de eso. Al regreso me dijo que intentaba llegar a un acuerdo, pero pasó lo de aquel jueves y me quedé en shock, como todos”, indicó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR