Será la novela de la que se hable en toda Europa. Luego de que Neymar haya decidido quedarse en París, al menos por una temporada más, Antoine Griezmann será el jugador más codiciado para el mercado de fichajes en verano. No solo se habla del Barcelona , también se comenta del Manchester City, Manchester United y hasta el propio Real Madrid. Y, ¿por qué no? Su cláusula de rescisión con el Atlético de Madrid es pagable por cualquier equipo de tabla media para arriba por Europa, al costar 100 millones de euros, una apuesta segura por él.



A partir del 1 de julio, la cláusula de Griezmann llegará a los 100 millones, al cumplirse un acuerdo entre el propio delantero galo y la directiva del ‘Aleti’. Luego de que el ‘Fair Play Financiero’ castigará al conjunto de Diego Simeone, el atacante fijó un acuerdo para ganar 15 millones de euros netos y tener así una cláusula de 200 millones de euros, hecho que ahora llega a su fin, puesto que la firma solo tenía vigencia por solo una temporada.



Griezmann pagaría a ganar 11 millones de euros y ahora buscaría un contrato que se adecue a lo que vale el delantero en la actualidad. Si no fuera por Neymar, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Antoine podría ser el mejor jugador del mundo. Eso lo reconoce el entorno del futbolista y los dirigentes colchoneros que harán todo lo posible por retener más al mejor valor de su plantilla, y al que marca las diferencias en los partidos más importantes de la temporada.



¿Cómo hacer todo eso con un límite salarial de 237 millones y Griezmann con opciones de ir a otros clubs que le pagarían lo que ya está cobrando, más bonus por títulos que ganan y el Atlético no levanta? Difícil, pero claro, no imposible. Imposible sería si, además de todo lo señalado, Antoine, sin haber firmado nada con el Barcelona, tuviera un compromiso verbal con quien lleva un año regando las comidas familiares y abonando el terreno para su llegada.