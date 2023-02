No cabe duda que el Sudamericano Sub-20 es uno de esos torneos que no solo atrae a miles de hinchas, sino también a directivos de los clubes más importantes del mundo. Por ejemplo, en la edición del presente año, existen diferentes nombres que vienen sobresaliendo en el terreno de juego, como el de Vitor Roque. El brasileño es uno de los jugadores más importantes de la escuadra de Ramon Menezes, que definirá el título en la última fecha del Hexagonal Final ante Uruguay. Eso sí, equipos como FC Barcelona y Arsenal no pierden el tiempo y ya siguen de cerca la situación del goleador del ‘Scratch’.

Según la información brindada por GOAL, los ‘Gunners’ están interesados en hacerse con los servicios del delantero y ya tuvieron acercamientos con el Athletico Paranaense para conocer la situación del futbolista. Fue Edu Gaspar, director deportivo del cuadro inglés, quien se puso en contacto con el entorno de Roque para conocer su disposición.

Cabe resaltar que Arsenal sigue en la búsqueda de jóvenes talentos en el mercado, con el objetivo de reconstruir la plantilla y así poder armas una columna vertebral que le permita mantenerse en la cima en el futuro. La intención es sumar talentos que, al mismo tiempo, encajen en la idea de juego de Mikel Arteta.

Vitor Roque, por su lado, sigue impresionando a todos en los últimos meses. El joven delantero brasileño tiene siete goles y tres asistencias en 36 partidos disputados con el primer equipo del ‘Furacão’ y, al mismo tiempo, se ha convertido en una de las estrellas del ‘Scratch’ en el Sudamericano Sub-20 con su selección: lleva seis dianas y una asistencia en siete partidos disputados.

FC Barcelona buscará a como dé lugar su fichaje

El elenco blaugrana no entró en la puja por Endrick, ya que la figura de Palmeiras solo podía aterrizar en el ‘Viejo Continente’ en julio de 2024 cuando alcance los 18 años. Además, su adquisición requería de una inversión de 35 ‘kilos’ al contado, las cuales estaban fuera del alcance del conjunto de la Ciudad Condal.

No obstante, con Vitor Roque, el FC Barcelona espera que haya un final diferente. La posición del equipo culé es diferente a la hora de analizar al delantero porque, en verano, se tiene que cubrir de todas maneras la plaza de ‘9′. Dicho esto, es un operación que buscarán ejecutar en los próximos meses. Ojo, el ‘Furacao’ ha tasado al futbolista en 30 millones de euros más variables, un precio similar al que pagó Real Madrid por Endrick.





