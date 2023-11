El emblemático delantero polaco, Robert Lewandowski (35 años), ha experimentado un inicio de temporada más que complicado con el FC Barcelona. Lesiones, una sequía goleadora preocupante y, lo que es más sorprendente, la percepción de que la edad ha empezado a afectar su rendimiento en el terreno de juego. El futbolista que llegó al equipo catalán en la temporada pasada por 50 millones de euros está en el ojo de la tormenta, y según ha informado Eduardo Inda durante su última intervención en El Chiringuito de Jugones, en Camp Nou no descartarían su salida si llega una oferta tentadora desde Arabia Saudí, de tipo 40 millones, en el próximo mercado de fichajes de verano (julio 2024).

Lewandowski es un jugador costoso para el Barcelona. Con un salario neto de 13 millones de euros en la actual temporada, su sueldo aumentaría a 16 millones el próximo año para luego disminuir a 13 millones en el cuarto año de su contrato. Un costo que se ha vuelto inasumible para el club azulgrana, especialmente en medio de una situación financiera delicada.

La posible salida del delantero polaco no solo se justifica por motivos económicos. Aunque el entrenador Xavi Hernández ha elogiado en varias ocasiones la importancia de Lewandowski dentro y fuera del campo, la realidad es que su avanzada edad y los 13 millones de euros por temporada se han convertido en una carga financiera para el Barcelona.

El contrato de Lewandowski, firmado el año pasado, tiene una estructura peculiar, con un aumento salarial progresivo que alcanzaría su punto máximo en la temporada 2024/2025 para luego descender. Esta estructura salarial ha contribuido a la presión financiera que enfrenta el Barcelona, llevándolos a considerar seriamente la posibilidad de un traspaso.





En cuanto a su rendimiento en el campo, la temporada actual ha sido testigo de un Lewandowski menos brillante de lo habitual. Aunque ha logrado acumular siete goles en la Liga, su juego ha parecido apagado y ha mostrado cierta desesperación por no ver puerta con la misma frecuencia que en temporadas anteriores.

Este bajón se refleja en las estadísticas, ya que a estas alturas del año pasado, el delantero polaco ya contaba con 13 goles en la Liga, mientras que en la presente temporada solo ha conseguido sumar siete en las primeras 13 jornadas.





El interés de Arabia Saudí en Lewandowski no es nuevo. Durante el pasado verano, el país árabe envió una oferta de alrededor de 40 millones de euros al Barcelona por el delantero polaco. Sin embargo, la operación no se concretó porque el Barcelona no podía asegurarse de conseguir un sustituto de garantías.

La situación actual plantea la pregunta inevitable: ¿será este el último tramo de Lewandowski en el Barcelona? La posibilidad de un adiós inminente parece más cercana que nunca, especialmente si Arabia Saudí presenta una oferta atractiva y el Barcelona ve en ello una solución financiera y deportiva a sus actuales desafíos.





Lewandowski es uno de los mejores delanteros y lo ha demostrado desde los inicios de su carrera en Polonia. Solo jugando en su país, llegó a marcar 79 goles en 145 partidos. Semejantes cifras le sirvieron para dar el gran salto en la temporada 2010-11 al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde fue una verdadera ‘máquina’.

En el cuadro de la cuenca del Ruhr anotó, en cuatro temporadas y entre todas las competiciones, un total de 103 goles en 187 partidos. En su paso por el Bayern Munich, marcó 344 veces y en el FC Barcelona ya lleva 41 tantos. En total, las estadísticas muestra que Lewandowski ha anotado 575 goles en toda su carrera como futbolista.





