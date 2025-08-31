FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga 2025-26: fecha, hora y canal del partido en Vallecas. (Fotos: AFP / Composición Mag)
El FC Barcelona llega a la tercera jornada de LaLiga 2025-26 con la misión de mantener su arranque perfecto y dejar en claro que sigue siendo el gran candidato al título. El campeón vigente visitará a un siempre competitivo Rayo Vallecano, en un partido que promete emociones en el estadio de Vallecas.

Los dirigidos por Hansi Flick demostraron desde el inicio su poder ofensivo. Tras golear a Mallorca en el debut (3-0), lograron una remontada espectacular frente a Levante, donde revirtieron un 0-2 para ganar 3-2 con tantos de Pedri, Ferrán Torres y un gol en propia puerta. La confianza del equipo culé es máxima y buscarán prolongar su racha positiva.

Enfrente estará un Rayo Vallecano que arrancó la temporada con un triunfo 3-1 ante Girona, pero que luego cayó frente al Athletic. Los de Íñigo Pérez intentarán hacer respetar su localía y sorprender a un rival que domina ampliamente el historial entre ambos, con 28 victorias en 45 enfrentamientos.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26?

El partido entre Barcelona y Rayo Vallecano por la jornada 3 de LaLiga 2025-26 se jugará este domingo 31 de agosto en el estadio de Vallecas.

PaísHora
España21:30
Argentina16:30
Estados Unidos (ET)15:30
México (CDMX)13:30
Perú14:30

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO?

La transmisión del duelo entre Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO estará disponible tanto por TV como por plataformas de streaming online, con opciones en varios países.

PaísCanal TVStreaming
EspañaDAZNDAZN
MéxicoSky SportsIzzi Go
Estados UnidosESPN DeportesFubo (prueba gratuita), ESPN
SudaméricaESPNDisney+
FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26
FC Barcelona visita al Rayo Vallecano Levante este domingo 31 de agosto en el Estadio de Vallecas en Madrid por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC
