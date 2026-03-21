¡La emoción de la liga española no se detiene y el liderato está en juego este fin de semana! El FC Barcelona de Hansi Flick cierra su gira de tres partidos como visitante enfrentando al Rayo Vallecano por la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2026 este domingo 22 de marzo a las 9:00 AM ET / 6:00 AM PT , mientras que en México la cita es a la 7:00 AM . Tras una victoria sólida ante el Mallorca y un triunfo agónico frente al Levante, los culés buscan convencer con su fútbol antes del parón internacional. Para la afición en Estados Unidos y México, este choque es vital para medir el verdadero nivel del equipo blaugrana. No te pierdas ni un segundo de la acción para ver si mantienen el paso perfecto en el torneo doméstico.

Por su parte, el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez llega con la moral por las nubes tras sellar su histórica clasificación a la Conference League. Después de una temporada brillante finalizando en la octava posición, el equipo de Vallecas ya demostró su peligrosidad venciendo al Girona recientemente. Aunque cayeron ante el Rayo Vallecano, su confianza en casa es total y prometen una batalla táctica épica en su feudo madrileño. Cuidado, porque subestimar a los “Franjirrojos” podría costarle muy caro a un Barcelona que todavía sigue ajustando sus piezas defensivas.

¡Duelo clave en LaLiga! Consulta dónde ver el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano en vivo y en directo. Revisa horarios y canales de TV online gratis para no perderte la magia culé desde Estados Unidos este 2026. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Horario del partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga EA Sports 2026

El partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano por la Fecha 29 de LaLiga se jugará este domingo 22 de marzo de 2026 a las 14:00 horario peninsular de España. Si estás en México o Estados Unidos, estos son los horarios para seguirlo EN VIVO:

Ciudad de México, 07:00 horas

Este de Estados Unidos (ET), 09:00 horas

Canales TV y Streaming para ver FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga EA Sports 2026

PAÍS CANAL TV / STREAMING Argentina DirecTV Sports y DGO Bolivia DirecTV Sports y DGO Brasil ESPN3, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play Chile DirecTV Sports y DGO Colombia DirecTV Sports y DGO Costa Rica Sky Sports Norte Ecuador DirecTV Sports y DGO El Salvador Sky Sports Norte España DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App Guatemala Sky Sports Norte Honduras Sky Sports Norte México Sky Sports, Sky+ e izzi Nicaragua Sky Sports Norte Panamá Sky Sports Norte Perú DirecTV Sports y DGO Puerto Rico ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM Reino Unido Premier Sports 1 y Premier Sports Player República Dominicana Sky Sports Norte Uruguay DirecTV Sports y DGO Venezuela DirecTV Sports, DGO e inter

Sigue el Barça vs. Rayo Vallecano por DIRECTV EN VIVO y DGO Online. Disfruta de la mejor señal por Internet en Fútbol TV y no te pierdas ni un gol de este emocionante choque de LaLiga desde cualquier dispositivo.​ | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO desde México?

Si estás en México y no te quieres perder el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 29 de LaLiga EA Sports 2026, podrás verlo EN VIVO a través de Sky Sports, Sky+ e izzi.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano por la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2026 se podrá ver EN VIVO por televisión a través de ESPN Deportes, mientras que en streaming estará disponible en ESPN Select, fuboTV y ESPN App, la primera de las mencionadas con opción de prueba gratuita.

Posibles alineaciones del FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026

FC Barcelona: Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Robert Lewandowski.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe Ramos Marchi, Pep Chavarría; Isaac Palazón Camacho, Unai López, Pathé Ciss, Álvaro García Rivera; Pedro Díaz Fanjul, Jorge de Frutos Sebastián.