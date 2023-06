El último jueves, el nombre de Neymar volvió a salir a la palestra. Después de conocer la decisión de Lionel Messi, que finalmente descartó su regreso al Barcelona y optó por la oferta del Inter Miami, el rumor de que el brasileño se habría ofrecido para volver se empezó a hacer más fuerte con el paso de las horas. No obstante, se habló que estaba dispuesto a bajarse el salario y adaptarse al contexto actual del club azulgrana, para el mercado de fichajes de verano.

Para nadie es un secreto que ‘Ney’, a priori, no seguirá en el PSG: ninguna de las dos partes tiene la intención de que así sea; sin embargo, Xavi Hernández, técnico del Barça, desmintió que el club haya puesto ahora el foco en el brasileño como alternativa a Leo Messi.

“Es una sorpresa esto que se dice de Neymar. En teoría no está en la planificación. Lo aprecio mucho, pero hay otras prioridades. El área deportiva ya conoce todos los nombres”, comentó el DT culé.

A su vez, sin dar nombres, dejó claro que ya ha informado al club sobre sus prioridades. “El presidente y el área deportiva, los cromos de arriba, están en el despacho. Tenemos claros los escenarios, plan 1, plan 2 y plan 3. Yo siempre soy optimista y creo que nos vamos a reforzar bien”.

Neymar disputó cuatro temporadas con el FC Barcelona. (Foto: Getty)

Respeta la decisión de Leo

Luego de que se oficialice el pase de Messi al Inter, las ilusiones de los hinchas del Barcelona que pedían su regreso al Spotify Camp Nou se esfurmaron. Tras el anuncio de su partida a la MLS, la institución culé emitió un comunicado sobre la situación del argentino y el Barsa, pero nadie tomó la palabra, hasta este viernes, donde Xavi Hernández, DT del equipo, habló sobre la decisión del rosarino.

“Yo le noté un cambio en los últimos días, semanas, de que quizá no lo ve tan claro y hay que respetarlo. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Yo creo que en la sociedad en general. Nos falta un poco de empatía. Y el ser Leo, el ser Messi, no tiene que ser fácil. Me hablabas tu del foco, imaginate Messi en qué foco está siempre. No tiene nunca tranquilidad, el siempre tiene que ser un 10 en todo, ¿no? En declaraciones, en conducta, jugando en el campo... Y claro el ha visto. El lo explica con naturalidad. Ya no quiere este tipo de presiones y es normal”, explicó Xavi, sobre la decisión de Messi.

Después, el técnico del Barça reconoció que tanto él como todos en Barcelona estaban ilusionados con la vuelta de Leo: “La ilusión se genera porque hablamos los dos, hemos hablado mucho. Nos hacía ilusión a todos, el primero a él, luego a mí y luego al club. Pero las circunstancias no se han dado. Tú puedes querer algo y luego no se dan las circunstancias. Él ha querido bajar el nivel de presión y tensión. Quiere una vida más tranquila”.

“Es una decisión personal y hay que respetarla, es el mejor jugador de la historia. Yo estaba convencido de que iríamos bien con Leo aquí. Les deseo lo mejor a él y a su familia. Ha decidido irse al Inter de Miami y le respeto y le deseo lo mejor”, cerró.





