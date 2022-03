El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, insistió en que el partido de vuelta de octavos de final de la Europa League ante el Galatasaray es “una final, un cara o cruz” en el que no pueden fallar y tendrán que poner “los cinco sentidos”, porque hacerse con el título “solidificaría” el proyecto liderado por el técnico. También fue consultado sobre los posibles fichajes de Mbappé y Haaland por el Real Madrid, a los que les quitó presión.

En la comparecencia de prensa celebrada en Estambul previa al encuentro, el técnico egarense lamentó que sus jugadores no hicieran “los deberes” en Barcelona, lo que les obliga a “ganar en uno de los estadios que más animan”.

“Es una final, no podemos fallar. La Liga Europa es una competición importante y tenemos que salir con más intensidad que en la ida. Esa primera parte en el Camp Nou no me gustó, aunque en la segunda estuvimos mejor y generamos más ocasiones”, apuntó el preparador catalán.

La presión por una posible eliminación

Sobre la presión que supone una posible eliminación, el técnico afirmó que lo lleva con “naturalidad”. “A mí me gusta la presión. Soy muy competitivo y son situaciones que nos gusta vivir. Lo veo como una oportunidad, hay que afrontarlo con positividad. Del Nápoles salimos muy fortalecidos. Nadie te va a regalar nada, esto es Europa. Gestionamos la presión con naturalidad”, confesó.

Tras este crucial partido en Turquía, el Barça se verá las caras con el Real Madrid en LaLiga Santander. “Estamos centrados en el partido de mañana, no pensamos más allá. Mañana puede haber de todo, golpes, molestias, lesiones, pero nos centramos en mañana, ya habrá tiempo de pensar en El Clásico”, indicó.

Mbappé y Haaland

Precisamente sobre el clásico rival, Xavi opinó sobre las “hipótesis” de los fichajes de Kylian Mbappé y Erling Haaland por el Real Madrid.

“No ha pasado ninguna de las dos, opinar antes de tiempo no tiene sentido. Estamos trabajando en el presente, nos ocupa muchísimo el partido de mañana. Tenemos ganas de que empiece el partido, el club está trabajando de cara al futuro más próximo, sean los nombres que sean. Es más importante el grupo y el equipo que las individualidades. Todavía prima más el sentido de grupo”, manifestó.





