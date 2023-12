El FC Barcelona se encuentra en medio de una tormenta que amenaza con desestabilizar su temporada. Los primeros compases de la campaña no han sido los esperados, y los problemas parecen multiplicarse en el seno del equipo culé. Con el plantel alejado de los primeros puestos de LaLiga, se han desatado tensiones internas que apuntan directamente a la dirección técnica encabezada por Xavi Hernández. Uno de los aspectos que ha salido a la luz en los últimos días es la inquietud dentro del vestuario respecto a la cantidad de días libres concedidos por el entrenador catalán.

Según SER Catalunya, un sector de los jugadores expresaría su preocupación por la frecuencia con la que se otorgan periodos de descanso. Este detalle se suma a los rumores de posible interferencia en la gestión del equipo por parte del presidente Joan Laporta y el director deportivo Deco, especialmente tras el cambio sorpresivo en la convocatoria para el enfrentamiento contra Antwerp.

La implementación de los “challenges” la temporada pasada, que premiaba a los jugadores con días libres al alcanzar ciertos objetivos, no generó controversia en ese momento. Sin embargo, en el contexto actual, con resultados por debajo de las expectativas, se ha manifestado una sorprendente desaprobación de algunos pesos pesados del vestuario respecto a la política de días libres.

Las críticas no son nuevas. Ilkay Gündogan, después de la derrota ante el Real Madrid en octubre pasado, ya había señalado la falta de reacción en el vestuario: “Tengo que ser honesto, no tanto como desearía. No quiero decir nada erróneo siendo sinceros, pero estaba en el vestuario y la gente obviamente estaba desilusionada, pero después de un partido así de importante y de un resultado así de injusto esperaba más frustración, más enfado y más decepción en el vestuario. Y ese es el problema”.

En respuesta a estas críticas, Xavi, en una conferencia de prensa el pasado martes, desestimó los rumores de conflicto y aseguró que los problemas observados en el campo de juego son parte del proceso de construcción del equipo: “Estamos en construcción porque venimos de dos años en Europa League. Me refiero a esta construcción. Pero en esa misma construcción, lo que hay que hacer es ganar. Que es lo que estamos haciendo. Una Liga y una Supercopa”.





Ilkay Gündogan llegó a Barcelona tras ser campeón de Champions League con Manchester City. (Foto: Getty Images)





¿Cómo va el Barcelona en la temporada 2023-24?





Cabe destacar que en la Champions, el Barcelona lidera su grupo y tiene una oportunidad de redimirse este miércoles al enfrentarse al Royal Antwerp, que ha perdido todos sus partidos en el torneo. Sin embargo, en LaLiga, el equipo se encuentra en la cuarta posición de la tabla y viene de sufrir una derrota por 4-2 ante el sorprendente Girona, lo que ha intensificado la presión sobre todos.

El futuro inmediato del Barcelona se presenta incierto, y las próximas semanas serán decisivas para determinar si el equipo puede superar estos desafíos internos y volver a encaminarse hacia el éxito que su historia exige.





